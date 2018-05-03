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埔頂公園花海美景 賞花期確定延長

2018-05-03 14:53聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市大溪區埔頂公園，市府派員種植大片10多種草花，綠油油坡地草皮，襯托色彩繽紛草花造景，花海美景不勝收。市府原訂5月4日，進行埔頂公園改建工程時移除花海，因目前花況仍良好，決定暫保留花開好美景到5月下旬左右，想賞花民眾要把握時間。

彷彿置身絕美萬花筒世界，慕名到埔頂公園賞花遊客紛讚嘆，巧妙結合公園步道及小山坡地形，鋪植10多種草花色調，營造花毯、花海美景。每一處角落都可拍到美美的照片，不但成為遊客打卡熱點，公園綠蔭及草皮，也是悠閒野餐賞景的好去處。

桃園市政府工務局表示，今年春節前夕在大溪埔頂等3處公園，用約50萬株草花，打造各式主題花海，營造桃園「草花王國」特色，供民眾迎新春賞花。

選用四季海棠、孔雀草花、情人菊、一串紅及矮牽牛等共計11種草花，超過19種色彩。走在絢麗花海美景間，聆聽公園鳥叫蟲鳴聲，有如生活中的小確幸

埔頂公園內三色蓳花海，花色繁多，鮮明豔麗，最令人驚艷。金黃、紫色及粉色花團錦簇，有如翩翩起舞蝴蝶般隨風飄舞，又稱近看花瓣像貓兒臉，笑臉盈人可愛模樣，賞心悅目又療癒。漫步有如花毯公園或浪漫紫色薰衣草花海間，呈現的視覺美感，令人流連忘返。

市府原訂5月初，進行公園老舊設施更新及景觀改建工程。這些漂亮的草花苗圃，將因工程施工鏟移除。埔頂公園花況良好，約可維持到5月下旬左右，市府決定先進行公園南側工程。民眾遊客想遊賞埔頂公園花海美景，可要趁早把握時間。

桃園大溪埔頂公園花海美景。記者張弘昌／攝影
桃園大溪埔頂公園花海美景。記者張弘昌／攝影
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桃園大溪埔頂公園花海美景。記者張弘昌／攝影
桃園大溪埔頂公園花海美景。記者張弘昌／攝影
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桃園大溪埔頂公園如花毯般花海美景。記者張弘昌／攝影
桃園大溪埔頂公園如花毯般花海美景。記者張弘昌／攝影
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桃園大溪埔頂公園薰衣草花海美景。記者張弘昌／攝影
桃園大溪埔頂公園薰衣草花海美景。記者張弘昌／攝影
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桃園大溪埔頂公園三色蓳花海美景。記者張弘昌／攝影
桃園大溪埔頂公園三色蓳花海美景。記者張弘昌／攝影
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桃園大溪埔頂公園花海美景。記者張弘昌／攝影
桃園大溪埔頂公園花海美景。記者張弘昌／攝影
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桃園大溪埔頂公園如花毯般花海美景。記者張弘昌／攝影
桃園大溪埔頂公園如花毯般花海美景。記者張弘昌／攝影
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賞花小確幸

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