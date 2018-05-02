影╱24小時足體養生會館進駐竹南 招待社區模範媽媽體驗

2018-05-02 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



母親節將至，最近在苗栗縣竹南鎮開幕的有謙足體養生會館，上午特別邀請附近社區的媽媽及模範母親代表到店內免費體驗足湯、腳底及頭頸肩背按摩，結束後並享用滷肉飯套餐、綠豆湯及七葉膽，讓參加體驗的婆婆媽媽享受紓壓又舒身的一天。

竹南、頭份地區近年來發展迅速，加上竹南科學園區帶動許多建案，人口持續增加，4月間開幕的有謙足體養生會館旗鑑店號稱竹南、頭份地區第一家24小時提供服務的足體養生會館。會館裝潢設計具有禪風，搭配暖色調燈光、開放式空間、電動椅、VIP室，讓消費者享有不被打擾的獨立空間及衛浴設備。

52歲的會館負責人葉俊宏是高雄人，他表示17年前看準新竹科學園區的驚人消費力，到新竹開咖啡簡餐店，每月都有不錯營業額，但經營簡餐店時間長又得久站，只要回高雄都會找按摩師舒壓，沒想到一試成老顧客，對按摩的愛好也讓他嗅到商機。

葉俊宏說，因接觸不少竹科人常抱怨工作勞累，全身痠痛，當年他發現大型專業的按摩店很少，乾脆從經營咖啡簡餐店轉行；在新竹開設「鄧老師養生館新竹分店」，客群鎖定竹科、工業區以及軍公教消費群，曾創下單日300人次來店佳績，他也發現店內有不少顧客來自苗栗縣竹南，因而促使他到竹南開業，並就近服務在地居民。

山佳社區的模範母親代表、社區媽媽上午由山佳里長陳志平帶隊到有謙體驗，78歲的徐秋霞獲選推荐參加全縣模範母親表揚，她說上次按摩已是10年前的事，很開心今天能再度體驗。