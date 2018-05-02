親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「民主正當性」是司法改革的萬靈丹？

幼童烈日下聽她致詞 家長怒控議員說「曬太陽不會怎樣」

重度急救責任醫院可以期待 但苗栗縣準備好了嗎？

2018-05-02 20:19聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣鄉親殷殷期盼的急重症醫療服務品質，衛生福利部今年內要輔導1家重度級急救責任醫院，及苗栗縣醫療衛生健康園區（原遠雄健康生活園區）案都有進展，可說千呼萬喚始出來，也露出曙光，但苗栗縣準備好了嗎？

數字會說話，苗栗縣一年約有200萬人次到外縣市就醫，急診近5萬人次，不可否認的事是很多鄉親生命都冒著路途風險，因此才會有2006年時任立委的縣長徐耀昌及前縣長劉政鴻等地方人士，面見遠雄企業團總裁趙藤雄為鄉親請命，陳情希望回饋地方設立大型醫院。

後龍鎮遠雄健康生活園區案已是胎死腹中，園區土地縣府另起爐灶，推動苗栗縣醫療衛生健康園區BOT案，此外，衛福部也正視苗栗縣急重症醫療需求問題，允諾今年輔導至少1家從中度升級到重度級急救責任醫院，兩案雙軌進行，也陸續有進度。

但檢視相關配套，苗栗縣大醫院幾名高層其實都有「請不到醫師」感慨，原因不是出在付不起薪水，而是缺乏吸引留人的生活機能條件，包括消費、教育、休閒等方面，因為可能整家都會跟著醫師來苗栗生活，這些是重要考量的選項。

此外，苗栗縣鄉親也對縣內醫療水準沒有信心，去年有35%到40%的急診病人就是要求轉院到外縣市，甚至醫療團隊都已到位，只等救護車送病人到醫院，最後家屬還是決定要轉院，而被拒於「門外」不乏是外縣市大型醫院人氣醫師，只是因為在苗栗，就受到差別待遇。

苗栗縣醫療衛生健康園區BOT案還有一大段路要走，但可以期待今年底苗栗縣至少會有1家重度級急救責任醫院，但苗栗縣準備好了嗎？否則光靠獎勵補助，衛部也只幫4年，第4年以後呢？需要各界努力完成配套。

苗栗縣後龍鎮遠雄健康生活園區案已是胎死腹中，縣府另起爐灶推動苗栗縣醫療衛生健康園...
苗栗縣後龍鎮遠雄健康生活園區案已是胎死腹中，縣府另起爐灶推動苗栗縣醫療衛生健康園區BOT案。記者范榮達／攝影
分享

BOT徐耀昌

相關新聞

新竹市小旅行 消波塊變魚鱗天梯爆紅

2018-05-02 18:22

只能喝水溝水 苗議員籲改善山區簡易自來水缺水窘境

2018-05-02 17:35

千呼萬喚始出來 苗縣雙軌提升急重症醫療露曙光

2018-05-02 17:16

桃市府廳舍不夠用 1員工平均僅擁2.39坪

2018-05-02 16:35

這間便利商店超歡樂 說故事活動場場秒殺

2018-05-02 15:40

竹市樹林頭公園擴建 啟用

2018-05-02 00:03

寶山古車路棧道改善 開工

2018-05-02 00:01

張藥房重建 苗縣長：盡心協調圓滿落幕

2018-05-01 23:59

小4生好厲害 玩無線電拿一等執照

2018-05-01 23:51

殯葬園區回饋爭議 後龍鎮公所再摃苗栗縣府

2018-05-01 19:40

沿海垃圾廢棄物入侵 里長頭痛：清都清不完

2018-05-01 18:58

吳念真首部舞台劇「人間條件」 5月5日桃園高鐵登場

2018-05-01 17:26

新竹市樹林頭公園擴建 1日啟用

2018-05-01 16:22

台大新竹分院水療室汰舊換新 竹蓮寺捐100萬

2018-05-01 15:14

國民黨新竹市議員提名與徵召 第一波共19人

2018-05-01 14:52

議員要求為大埔事件道歉 徐耀昌：勿在傷口灑鹽

2018-05-01 14:31

台大醫新竹分院獲贈水療床 供燒燙傷病人全身水療

2018-05-01 13:27

苗栗若恢復免費學生午餐 徐耀昌：將發不出薪水

2018-05-01 13:21

司馬限部落組合屋破舊 苗縣爭取補助建永久屋

2018-05-01 12:47

寶山鄉古車路棧道改善 以客庄打中午活動連結周邊景點

2018-05-01 19:46

張藥房即將原地重建 苗縣議員籲勿為政治利益傷口灑鹽

2018-05-01 16:53
看更多

熱門文章

跑2公里回家的5歲女孩 觸動好多大人的心

2018-05-02 00:25

千呼萬喚始出來 苗縣雙軌提升急重症醫療露曙光

2018-05-02 17:16

影╱老鼠咬錢來！首次雙贏彩頭獎開基隆 老闆見2老鼠

2018-05-02 11:25

砸80萬鋪新路剛做好又要挖 居民怒斥「莊孝維」

2018-05-02 09:25

不讓去年6月雨災重演 五河局全力趕工治溪

2018-05-01 21:40

萬大線納前瞻 朱立倫苦喊一年不如三綠委一席話？

2018-05-02 13:38

廢棄眷村不是垃圾場！東港里長揪出亂倒垃圾業者

2018-05-02 11:58

交通部宣布：萬大線二期計畫納入前瞻軌道計畫

2018-05-02 11:59

宜蘭神秘沙灘老是「被開放」 縣府：麥擱硬闖了

2018-05-01 12:47

台南老屋旅店元老吹熄燈號 「佳佳西市場旅店」6月歇業

2018-05-02 18:24

大白天驚見「幽浮群」？清境遊客驚呼不斷忙拍照

2018-05-02 19:18

嘉義版陳樹菊 88歲​城隍志工行善逾千餘萬元

2018-05-02 10:36

單親阿祖獨自撫養曾孫 為省錢不敢美髮

2018-05-02 13:13

模板工保母 幫罹癌原民省500萬

2018-05-01 23:39

基隆暖暖賞桐花秘境好美 暖壽山步道如鋪白色花毯

2018-05-02 14:53

越裔美商尋恩人 離境前喜相逢

2018-05-02 00:27

曾文水庫低水位 滯洪池變大草原

2018-05-01 23:54

台中花博卡好康亮相 百萬人申請

2018-05-01 23:54

遊客失算！上山賞杜鵑花 合歡山塞爆

2018-05-01 23:32

金門第18家小7門市開幕 首日擠滿購物民眾

2018-05-02 20:33

比照高速公路休息站？台東南迴公路建構「南迴休息區」

2018-05-02 18:55

空拍機找到金山磺溪變乳白元凶 原來溫泉回收槽破底

2018-05-02 16:21

沙丘園區遊客離地10多公尺屋緣 懸空雙腳拍照

2018-05-02 13:40

台灣大道禁左轉解塞車無效？市民：惠中路塞飽塞滿

2018-05-02 17:12

水表損壞推算水費 苗栗市圖水費竟比漏水還高

2018-05-02 13:38

新竹市小旅行 消波塊變魚鱗天梯爆紅

2018-05-02 18:22

老宅保存政府不收購 房仲蠶食

2018-05-02 00:02

捷運民生汐止線何時建？新北議員批：「柯P讓人失望」

2018-05-02 15:11

故宮南院BOT廠商樺舍商旅嘉義館 8月面臨關門

2018-05-02 17:27

嘉市連爆食安案 市民遊客心驚

2018-05-01 23:44

印尼僑領黃進益辭世 金大將組團赴海外參加告別式

2018-05-02 17:44

喜事變衰事！中市銀質獎 志工還沒領獎就骨折送醫

2018-05-02 12:18

買魚送洋蔥 北部基隆區漁會聲援南部農友幫促銷

2018-05-02 11:46

屏東農科產業群聚 一期爆滿 二期多人詢問

2018-05-02 00:05

公設保留地停擺 宜蘭擬還地於民

2018-05-01 23:26

背景不夠硬的先拆？ 墾管處拆墾丁里長違建

2018-05-02 19:45

影／金山磺溪染白疑溫泉水汙染 環保局採樣調查

2018-05-02 08:59

靠捐款苦撐 甲仙遊客中心將熄燈

2018-05-02 00:10

完工9個月 台中港區運動公園體育館遲未啟用

2018-05-01 23:48

這間便利商店超歡樂 說故事活動場場秒殺

2018-05-02 15:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top