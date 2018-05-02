重度急救責任醫院可以期待 但苗栗縣準備好了嗎？

2018-05-02 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣鄉親殷殷期盼的急重症醫療服務品質，衛生福利部今年內要輔導1家重度級急救責任醫院，及苗栗縣醫療衛生健康園區（原遠雄健康生活園區）案都有進展，可說千呼萬喚始出來，也露出曙光，但苗栗縣準備好了嗎？

數字會說話，苗栗縣一年約有200萬人次到外縣市就醫，急診近5萬人次，不可否認的事是很多鄉親生命都冒著路途風險，因此才會有2006年時任立委的縣長徐耀昌及前縣長劉政鴻等地方人士，面見遠雄企業團總裁趙藤雄為鄉親請命，陳情希望回饋地方設立大型醫院。

後龍鎮遠雄健康生活園區案已是胎死腹中，園區土地縣府另起爐灶，推動苗栗縣醫療衛生健康園區BOT案，此外，衛福部也正視苗栗縣急重症醫療需求問題，允諾今年輔導至少1家從中度升級到重度級急救責任醫院，兩案雙軌進行，也陸續有進度。

但檢視相關配套，苗栗縣大醫院幾名高層其實都有「請不到醫師」感慨，原因不是出在付不起薪水，而是缺乏吸引留人的生活機能條件，包括消費、教育、休閒等方面，因為可能整家都會跟著醫師來苗栗生活，這些是重要考量的選項。

此外，苗栗縣鄉親也對縣內醫療水準沒有信心，去年有35%到40%的急診病人就是要求轉院到外縣市，甚至醫療團隊都已到位，只等救護車送病人到醫院，最後家屬還是決定要轉院，而被拒於「門外」不乏是外縣市大型醫院人氣醫師，只是因為在苗栗，就受到差別待遇。