新竹市第二個原住民文化健康站在頂埔里啟用

2018-05-02 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



新竹市第二個原住民文化健康站，今天在頂埔里民活動中心啟用，市長林智堅表示，原住民事務科預算從去年445萬增加至今年5319萬元，期盼大幅提升原民朋友的生活品質。

市府說，新竹市有4024名原住民，全台灣原住民16個族群之中，新竹市就有14族，擁有豐富原住民文化，新竹市政府打造原住民文化健康站，包含頂埔里及南寮里共2站，提供55歲以上長者簡易健康照顧、延緩老化失能活動、營養餐飲、居家關懷等服務。

新竹市原住民權益促進會理事長、市議員林慈愛說，南寮里的文化健康站由新竹市原住民權益促進會協助經營，周一到周五每天上午8點到下午4點都有照顧服務員駐點，提供量血壓、族語歌曲傳唱等服務，中午免費供餐，她呼籲原住民長者走出家門來文化健康站交朋友。

「原住民朋友就像天生的藝術家！」林智堅強調，他非常喜歡參與原住民的活動，感受原民朋友的熱情與活力，對於原住民長者的長照福利非常重視，市府也將原住民長輩的全口假牙補助，從65歲降到55歲。