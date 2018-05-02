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新竹市第二個原住民文化健康站在頂埔里啟用

2018-05-02 17:17聯合報 記者林家琛╱即時報導

新竹市第二個原住民文化健康站，今天在頂埔里民活動中心啟用，市長林智堅表示，原住民事務科預算從去年445萬增加至今年5319萬元，期盼大幅提升原民朋友的生活品質。

市府說，新竹市有4024名原住民，全台灣原住民16個族群之中，新竹市就有14族，擁有豐富原住民文化，新竹市政府打造原住民文化健康站，包含頂埔里及南寮里共2站，提供55歲以上長者簡易健康照顧、延緩老化失能活動、營養餐飲、居家關懷等服務。

新竹市原住民權益促進會理事長、市議員林慈愛說，南寮里的文化健康站由新竹市原住民權益促進會協助經營，周一到周五每天上午8點到下午4點都有照顧服務員駐點，提供量血壓、族語歌曲傳唱等服務，中午免費供餐，她呼籲原住民長者走出家門來文化健康站交朋友。

「原住民朋友就像天生的藝術家！」林智堅強調，他非常喜歡參與原住民的活動，感受原民朋友的熱情與活力，對於原住民長者的長照福利非常重視，市府也將原住民長輩的全口假牙補助，從65歲降到55歲。

林智堅表示，105年市府辦理原住民文化產業園區及海山漁港整體規劃案，目前也已改善那魯灣附近的公園廣場排水及照明設備問題，106年向營建署爭取到那魯灣公園廣場綠美化改善工程1800萬元，107年向原民會爭取到前瞻計畫2500萬元辦理那魯灣文化聚落及排水改善工程，期盼未來娜魯灣文化園區能串連17公里海岸線，成為遊客來新竹必訪景點。

新竹市長林智堅喜歡參與原住民的活動，感受原民朋友的熱情與活力。記者林家琛／攝影
新竹市長林智堅喜歡參與原住民的活動，感受原民朋友的熱情與活力。記者林家琛／攝影
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新竹市第二個原住民文化健康站在頂埔里民活動中心啟用。記者林家琛／攝影
新竹市第二個原住民文化健康站在頂埔里民活動中心啟用。記者林家琛／攝影
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原住民林智堅埔里

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