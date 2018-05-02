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千呼萬喚始出來 苗縣雙軌提升急重症醫療露曙光

2018-05-02 17:16聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣縣醫療衛生健康園區（原遠雄健康生活園區）案土地，可能回復原來農牧用地，縣府...
苗栗縣縣醫療衛生健康園區（原遠雄健康生活園區）案土地，可能回復原來農牧用地，縣府將召開跨局處專案會議釐清，隨後辦理公聽會。記者范榮達／攝影
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苗栗縣鄉親期待的急重症醫療品質，衛生福利部今年內要輔導至少1家中度級醫院提升重度級，及苗栗縣縣醫療衛生健康園區（原遠雄健康生活園區）案，兩案都有重要進展。

苗栗縣政府雙軌進行提升急重症醫療，其中，衛福部允諾今年內輔導苗栗縣至少1家中度級急救責任醫院提升到重度級，衛福部公布評核標準，包括急診、加護病房、腦中風、冠心症、重大外傷、高危險妊娠孕產婦及新生兒（含早產兒）章節，5月9日前縣政府衛生局受理中度急救責任醫院申請，初評後再報請衛福部召開專家委員會評核。

根據衛福部「提升苗栗縣急重症服務品質─重度級急救責任醫院輔導計畫」，今年到2021年獎勵1億560萬元，縣內有衛生福利部苗栗醫院、大千醫院、為恭醫院、苑裡李綜合醫院有資格申請，部分也展現企圖心，準備成為全縣第一家重度級急救責任醫院。

此外，衛生局今年2月委託評估苗栗縣醫療衛生健康園區BOT之可行性，目前已完成期中報告，認為園區20.6公頃的國有財產署土地，目前是醫療用地，明年可能回復原先的農牧用地，縣府5月7日將跨局處專案會議，討論釐清用地問題。

5月9日將在衛生局辦理苗栗縣醫療衛生健康園區設置之可行性評估公聽會，邀立委、縣議員、里長、社區代表等地方人士參加，聽取相關意見，評估報告預計於今年6月出爐。

衛福部腦中風早產

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