影╱「沒有文面就不是泰雅人！」 文面國寶柯菊蘭的驕傲
「沒有文面就不是泰雅人！」苗栗縣95歲文面國寶柯菊蘭在「榮耀的印記─泰雅文面」紀錄片中難掩驕傲。
苗栗縣政府登錄文面風俗為無形文化資產，縣內僅存泰安鄉泰雅族人柯菊蘭，另名文面國寶是花蓮縣賽德克族林智妹，苗栗縣爭取文化部補助辦理「泰雅文面耆老保存維護計畫」，委託原住民工藝協會拍製22分鐘紀錄片「榮耀的印記─泰雅文面」，今天在梅園國小發表，柯菊蘭穿著傳統服飾出席。
柯菊蘭、徐耀昌、縣議員黃月娥、潘秋榮、泰安鄉長劉美蘭等人一同觀賞精華片段，見證文面歷史，縣府並為柯菊蘭舉辦母親節感恩活動，梅園國小學童表演精彩原住民歌謠，並致贈卡片賀節，徐耀昌與柯菊蘭切蛋糕、唱生日快樂歌，並致贈一個紅包，祝母親節快樂。
柯菊蘭因外祖父是部落頭目，要求她必須文面，趕在日本人沒收文面師工具前，她約8歲時由文面師Yayut.Ciwas在面部文上額文與頰文，當時相當倉促，有人協助壓住手腳，並用刺葱「Y」字枝椏架在脖子，防止她亂動。
她說，小學老師看到過程，還要父親不要折磨小孩子，但她相信文面是泰雅族人標誌，才能分辨平地人、日本人，有著文面印才能跨越彩虹橋，與祖靈相聚。
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