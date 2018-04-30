影╱「沒有文面就不是泰雅人！」 文面國寶柯菊蘭的驕傲

2018-04-30 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



「沒有文面就不是泰雅人！」苗栗縣95歲文面國寶柯菊蘭在「榮耀的印記─泰雅文面」紀錄片中難掩驕傲。

苗栗縣政府登錄文面風俗為無形文化資產，縣內僅存泰安鄉泰雅族人柯菊蘭，另名文面國寶是花蓮縣賽德克族林智妹，苗栗縣爭取文化部補助辦理「泰雅文面耆老保存維護計畫」，委託原住民工藝協會拍製22分鐘紀錄片「榮耀的印記─泰雅文面」，今天在梅園國小發表，柯菊蘭穿著傳統服飾出席。

柯菊蘭、徐耀昌、縣議員黃月娥、潘秋榮、泰安鄉長劉美蘭等人一同觀賞精華片段，見證文面歷史，縣府並為柯菊蘭舉辦母親節感恩活動，梅園國小學童表演精彩原住民歌謠，並致贈卡片賀節，徐耀昌與柯菊蘭切蛋糕、唱生日快樂歌，並致贈一個紅包，祝母親節快樂。

柯菊蘭因外祖父是部落頭目，要求她必須文面，趕在日本人沒收文面師工具前，她約8歲時由文面師Yayut.Ciwas在面部文上額文與頰文，當時相當倉促，有人協助壓住手腳，並用刺葱「Y」字枝椏架在脖子，防止她亂動。