竹東多一座親子公園 五里長齊心建造

2018-04-29 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣竹東鎮三重里近年人口成長，已超過7600人，但全里卻沒有孩子玩樂的公園，也無里民休閒的場所，在三重里長的號召下，附近四位里長、里民捲袖加入，齊心建造蝴蝶造型溜滑梯、塗鴉牆，未來將推廣一里一特色公園，為竹東鎮打造新亮點。

「終於可以玩沙、玩溜滑梯！」孩童開心的說。原來這座位於三重社區活動中心旁的親子休憩公園，600多坪空地荒廢多年，雜草叢生髒亂不堪。里長范振東參與新竹縣府本屆社區規劃師後，不忍資源缺乏，與其他里長商討，「想要為竹東社區做點事」。

竹縣社區規劃師今年除持續深化社區力量，也首度跨域整合，幾位里長原本打算沿中興路來美化路面，但討論過後，決定先集中資源，以最缺乏的部分做起，未來再逐步擴增到其他里。

范振東告訴大家，三重里人口逐步成長，但卻沒有讓孩童、老人休閒與玩樂的場所，希望能設計出親子公園，范的構想獲得五豐里、榮華里、二重里、柯湖里長們的支持，近二十位志工加入行列，親自打造孩子們熱愛的特色溜滑梯、自由揮灑的塗鴉牆、沙坑，一旁還有休憩椅，讓大人聚在一起談天說地。

社區志工、里長們發揮專業，有水泥、土木、鐵工專業，他們從裁切鐵條到布設鐵條骨架，花架及休憩椅都親自操刀。

范振東笑說，原本設計的是白色貝殼溜滑梯，營造出海洋美學風格，未料此案送到竹東鎮公所，經提醒才發現「晚間看起來，恐怕會嚇到人」，才緊急修改為美麗的蝴蝶，完工後，看見里民們的笑容，真的很開心。