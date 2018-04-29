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趙藤雄不忘回饋 外埔國小趙萬枝圖書館獲重修啟用

2018-04-29 19:00聯合報 記者范榮達╱即時報導

遠雄企業團總裁趙藤雄3年前終止苗栗縣後龍鎮遠雄健康生活園區BOO（興建、擁有、營運）案，一度讓地方人士以為他心灰意冷，他與兒子遠雄集團董事長趙文嘉捐350萬元重修母校後龍鎮外埔國小圖館，今天外埔國小百周年校慶啟用，「外埔國小學童好幸福」羨幕的聲音此起彼落，學童也迫不及待利用團書館閱讀。

趙藤雄是後龍鎮外埔國小台灣光復後第12屆校友，15年前捐贈200萬元，以父親趙萬枝的名字在後龍鎮外埔國小設置紀念圖書館，去年10月、11月得知圖書館年久失修，與趙文嘉再捐350萬元指定施工團團隊，趕在今天外埔國小百年校慶啟用。

趙藤雄因台北市大巨蛋案，2015年4月宣布雄健康生活園區BOO案，地方人士都感受到趙藤雄對政府合作案的失望，意外再回饋重修外埔國小趙萬枝紀念圖書館，苗栗縣長徐耀昌、遠雄集團代表悅來飯店董事長洪賢德、縣議員李文斌、劉順松、後龍鎮長朱秋隆、校長紀介五等人昨天揭牌啟用。

紀介五表示，學校地處海風第一線，滲水及鹽化侵蝕問題，15年前的趙萬枝紀念圖書館多處窗戶滲水嚴重，造成學生使用圖書館不便及安全顧慮，外埔國小100周年校慶收到大禮，趙藤雄父子的捐款，解決學校的困境。

圖書館整體營造溫馨與閱讀樂趣的環境，並符合環保節能、舒適創意潮流，讓學生愛上圖書館，激發學習動機，培養終身閱讀的習慣，外校觀摩都讚嘆「外埔國小學童好幸福」。

遠雄企業團總裁趙藤雄、董事長趙文嘉捐350萬元重修母校外埔國小趙萬枝紀念圖書館重...
遠雄企業團總裁趙藤雄、董事長趙文嘉捐350萬元重修母校外埔國小趙萬枝紀念圖書館重修今天啟用，營造溫馨與閱讀樂趣的環境。記者范榮達／攝影
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苗栗縣「外埔國小學童好幸福」，學童今天迫不及待到新啟用趙萬枝紀念圖書館閱讀。記者...
苗栗縣「外埔國小學童好幸福」，學童今天迫不及待到新啟用趙萬枝紀念圖書館閱讀。記者范榮達／攝影
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圖書館趙藤雄徐耀昌

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