趙藤雄不忘回饋 外埔國小趙萬枝圖書館獲重修啟用

2018-04-29 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



遠雄企業團總裁趙藤雄3年前終止苗栗縣後龍鎮遠雄健康生活園區BOO（興建、擁有、營運）案，一度讓地方人士以為他心灰意冷，他與兒子遠雄集團董事長趙文嘉捐350萬元重修母校後龍鎮外埔國小圖館，今天外埔國小百周年校慶啟用，「外埔國小學童好幸福」羨幕的聲音此起彼落，學童也迫不及待利用團書館閱讀。

趙藤雄是後龍鎮外埔國小台灣光復後第12屆校友，15年前捐贈200萬元，以父親趙萬枝的名字在後龍鎮外埔國小設置紀念圖書館，去年10月、11月得知圖書館年久失修，與趙文嘉再捐350萬元指定施工團團隊，趕在今天外埔國小百年校慶啟用。

趙藤雄因台北市大巨蛋案，2015年4月宣布雄健康生活園區BOO案，地方人士都感受到趙藤雄對政府合作案的失望，意外再回饋重修外埔國小趙萬枝紀念圖書館，苗栗縣長徐耀昌、遠雄集團代表悅來飯店董事長洪賢德、縣議員李文斌、劉順松、後龍鎮長朱秋隆、校長紀介五等人昨天揭牌啟用。

紀介五表示，學校地處海風第一線，滲水及鹽化侵蝕問題，15年前的趙萬枝紀念圖書館多處窗戶滲水嚴重，造成學生使用圖書館不便及安全顧慮，外埔國小100周年校慶收到大禮，趙藤雄父子的捐款，解決學校的困境。