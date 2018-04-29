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國際客家流行音樂節 今有玖壹壹與羅文裕閩客對唱

2018-04-29 09:21聯合報 記者張裕珍╱即時報導

國際客家流行音樂節昨天起一連兩天在桃園藝文廣場舉行壓軸活動「國際客家音樂展演暨頒獎典禮」，首度邀請多組國外客家歌手與樂團來台交流，有美國卡門巴思珞普、巴拉圭湯宇歆樂團、中國大陸李秋林及馬來西亞余畑龍等人、人氣天團玖壹壹等這兩天都將輪番演唱，吸引許多民眾同場狂歡。

主辦的客家事務局指出，今天下午2點將在同一地點舉辦頒獎典禮及High客之夜，美國聲樂家卡門巴思珞普、馬來西亞余畑龍、賽事優勝者及客家金曲樂團林生祥、黃連煜及謝宇威都受邀輪番演唱，最後壓軸將由人氣天團玖壹壹與金曲男神羅文裕進行閩客對唱，歡迎民眾踴躍參與。

昨天下午活動由曾入圍金曲獎「最佳客語專輯」與「最佳客語歌手」獎的陸籍李歌手秋林打頭陣，帶領歷年客家流行音樂節所發掘出的人才龍宣亘、古聖傑及去年甫入圍金曲獎最佳客語歌手獎的曾仲瑋、魅力女聲吉那罐子等人演唱。

昨晚由熱舞高校開場，接著客籍大師林展逸，還有甫奪金曲獎最佳客語專輯與最佳客語歌手雙料得主的二本貓樂團、獲得2017亞洲盃阿卡貝拉大賽季軍之海鷗K人聲樂團及來自巴拉圭的湯宇歆樂團接力上場，呈現客家音樂多元風貌。

昨天也跨界邀請藝人「王子」邱勝翊、Lulu及身為中壢客家人的小宇宋念宇表演炒熱氣氛，其中小宇更演唱客語版的「愛上」，大展創作才能，歡迎台下粉絲都能一起「愛上客家」。

國際客家流行音樂節昨起一連兩天在桃園藝文廣場舉行壓軸活動「國際客家音樂展演暨頒獎...
國際客家流行音樂節昨起一連兩天在桃園藝文廣場舉行壓軸活動「國際客家音樂展演暨頒獎典禮」。記者張裕珍／攝影
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國際客家流行音樂節昨起一連兩天在桃園藝文廣場舉行壓軸活動「國際客家音樂展演暨頒獎...
國際客家流行音樂節昨起一連兩天在桃園藝文廣場舉行壓軸活動「國際客家音樂展演暨頒獎典禮」，吸引多國民眾參與。記者張裕珍／攝影
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國際客家流行音樂節昨起一連兩天在桃園藝文廣場舉行壓軸活動「國際客家音樂展演暨頒獎...
國際客家流行音樂節昨起一連兩天在桃園藝文廣場舉行壓軸活動「國際客家音樂展演暨頒獎典禮」，場邊也設計不少遊戲活動。記者張裕珍／攝影
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國際客家流行音樂節昨天起一連兩天在桃園藝文廣場舉行壓軸活動「國際客家音樂展演暨頒...
國際客家流行音樂節昨天起一連兩天在桃園藝文廣場舉行壓軸活動「國際客家音樂展演暨頒獎典禮」。記者張裕珍／攝影
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