手作課程是王道！3D列印、雷切機正紅

2018-04-27 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹縣自造教育及科技中心今天在六家高中正式揭牌，縣長邱鏡淳表示，因應自造者（Maker）的風潮及科技教育發展的趨勢，將透過自造教育及科技中心，帶動縣內各區國中小科技教育的課程發展，更藉由動手實作的培養及科技思維的引導，讓學生能夠將科技運用於生活之中、解決生活問題。

今天，揭牌儀式中，由6台學生自製的競賽型遙控機器人載著道具，點亮線條燈板，再由四軸飛行器拉動紅布揭開招牌，象徵自造教育及科技中心正式啟用。現場也展出3D輸出作品、木作餐具、翻轉燈、智慧自走車等教學成果。

六家高中校長王淑蘭說，透過讓學生實際動手做，同時在課程中結合科學、技術、工程、藝術與數學等跨科整合，讓學生藉由程式設計軟體輔助創作獨一無二的設計作品，「自己動手做」更能從中學會「做錯」，藉由自行提問、修正到完成作品，從中學習成長。

商界教師劉淑瑜表示，六家高中學生還將手繪圖畫作品，以掃描輸入電腦後為電子檔，再以雷切機在木板上刻出圖案，再用油墨自行列印為版畫製成小卡，作品很受到師生歡迎。

六家高中生活科技教師姚經政指出，3D列印技術，讓學生學會繪圖軟體、也必須擁有立體作品設計概念，進而連結3D輸出設備，藉由塑膠線材以高溫加熱方式，堆疊成為立體作品。

邱鏡淳表示，新竹縣自造教育及科技中心由教育部國民及學前教育署補助，配合新竹縣府自籌經費，總計335萬元，打造兼具傳統工藝與數位製造教學功能的實作教室，負責縣內自造教育課程開發、師資培訓、課程融入教學。