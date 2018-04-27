他雙眼失明 奪亞洲殘障運動會柔道銀牌

2018-04-27 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



視障者林啟榮在14歲時因打棒球發生意外，眼睛失明，但他不放棄自己，更投入柔道訓練，2002年曾代表國家參加亞洲殘障運動會柔道比賽，奪下銀牌。他感念社會對他的照顧，他用捐血回饋社會長達27年。今天，新竹捐血中心公開表揚林啟榮，感謝他「熱血」付出。

「我不認識你，但我謝謝你」，因為有熱心捐血民眾，幫助無數病患。新竹捐血中心昨在明新科技大學中正堂，辦「106年度捐血績優表揚大會」；其中，最令人為之動容的「看不見的愛心」全盲視障人士林啟榮，捐血500次接受表揚。

林啟榮（45歲）表示，他熱愛運動，卻在14歲時被棒球擊中雙眼，造成視網膜剝離，逐漸全盲，生命受到重擊，在家人陪伴支持下，他勇敢面對，18歲進入台中啟明學校就讀。雖他看不見，仍不放棄運動，除練柔道外，他也用「聽」的方式接觸棒球，持續鍛鍊身體。

林啟榮說，他得知血小板捐血門檻高，血庫更缺乏，10年前天改捐分離術血小板，身體的健康、強壯顯得重要，也是讓他持續鍛鍊自己，保持運動習慣的原因之一。

「捐血風雨無阻」林啟榮笑說，平常天氣好時，自己走到中壢捐血室，下雨就搭復康巴士去捐血，初期捐全血，約10年前改捐分離術血小板。他有感，眼睛健全的人可以做很多公益，他用最簡單的方式捐血，感謝社會對他的幫助。

新竹捐血中心主任林敏昌表示，林啟榮曾經是柔道國手，最輝煌紀錄為2002年亞洲殘障運動會獲得柔道比賽亞軍；他熱愛運動、無私捐血，摯愛生命精神，令人讚嘆。