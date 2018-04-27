林智堅觀摩舊金山三館 要打造新竹一流藝文空間

2018-04-27 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



新竹市長林智堅在舊金山展開10小時「馬拉松式」觀摩，接連參觀舊金山笛洋美術館(de Young)、加州科學博物館（California Academy of Science ）與現代藝術博物館（MOMA），表示將結合國外經驗，持續為市民打造一流藝文空間。

林智堅指出，笛洋美術館建築本身就是藝術品，外觀使用上千片紅銅包覆，隨著時間產生不同變化，此外，館藏涵蓋400年世界各地的藝術品，保存技術良好，值得新竹市學習。加州科博館建築9成以上使用回收建材，並利用牛仔褲材料製作屋頂隔熱層，從建築、標本製作到展示工作，皆力行對生態關懷，落實環境永續的精神。

市府表示，林智堅積極活化閒置空間，將92歲的新竹美術館重新定位為當代藝術館，成功吸引親子人潮，「好玩藝兒」創下十來最高入館人次；77歲的鐵道藝術村指定為歷史建築，邀請藝術家、劇團進駐，打造視野開闊的開放式「後站藝文走廊」。此外，300坪「241藝術空間」原本是閒置空間，經市府活化策展，打造新竹市最大室內展覽空間，成為新銳藝術家搖籃。