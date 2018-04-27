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落單雛鳥收容增多 苗縣府提醒野外發現莫急著帶離

2018-04-27 19:38聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

春夏交際鳥類繁殖季節，近來陸續有民眾拾獲領角鴞及斑鳩、麻雀、家燕等雛鳥送到苗栗縣府收容，農業處自然生態保育科提醒民眾如在野外發現落單的雛鳥，可將雛鳥放回巢裡或放在樹上耐心觀察，不要馬上帶離，如有受傷或母鳥未帶回，可通報保育科處理。

自然生態保育科統計，近兩周來已收容5隻雛鳥，包括領角鴞及斑鳩、麻雀、家燕等，都是民眾在野外、屋外拾獲送來縣府，上周還接到頭份警方通報，有人拾獲5隻小鴨送到警局，保育科轉報動物保護防疫所收容。

其中1隻保育類的領角鴞是日前在頭屋鄉獅潭村一處產業道路旁被民眾發現，約1個月大，正在換毛階段，保育科人員目前以老鼠肉餵食，將送自然生態保育中心收容、訓練飛行後，預計6月野放

自然生態保育科長張葦說，每年3至5月春夏交際是野生動物繁殖的季節，常會有民眾拾獲雛鳥、幼獸，過去還有民眾拾獲山羌、穿山甲等保育類動物幼獸，最近則是以雛鳥較多，在野外發現的幼獸、雛鳥，可能是跟母獸失散或不慎從鳥巢掉落，通常母獸、母鳥會來找回，建議民眾不要馬上帶離現場。

她說，在野外發現落單的雛鳥、幼獸，可先觀察是否有受傷及是否在安全的地方，如果受傷可立即通報保育科處理，交由合作的動物醫院治療及後續的收容、訓練、野放，如果沒有受傷也無立即危險，可以先觀察母鳥、母獸是否找回，如果沒有，也可打1999通報保育科處理。

1隻約1個月大的保育類領角鴞雛鳥在頭屋鄉被拾獲，送到縣府收容，將送往自然生態保育...
1隻約1個月大的保育類領角鴞雛鳥在頭屋鄉被拾獲，送到縣府收容，將送往自然生態保育中心收容、訓練，預計6月野放。記者黃瑞典／攝影
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1隻約1個月大的保育類領角鴞雛鳥在頭屋鄉被拾獲，送到縣府收容，將送往自然生態保育...
1隻約1個月大的保育類領角鴞雛鳥在頭屋鄉被拾獲，送到縣府收容，將送往自然生態保育中心收容、訓練，預計6月野放。記者黃瑞典／攝影
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生態保育自然生態野放
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