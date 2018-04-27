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清大好美！草坪變展場 夜晚閃閃發光

2018-04-27 19:37聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

清華大學為迎接62周年校慶辦物聯網科技藝術節，讓校園變身為藝術展場，在清華大草坪等處展出10件光影互動作品，可用手機就可與作品互動，還能改變作品燈光顏色。策展人、清華藝術學院院長許素朱說，在南校門大草原上則有雷射光如千萬蠕蟲在草原上攢動，炫麗如科幻電影阿凡達場景。

許素朱說，展覽由清華科技藝術研究中心與藝術學院花3個月的時間籌辦，並製作物聯網及大數據整合系統。透過物聯網偵測與蒐集到的大數據「餵養」給科技藝術作品，如設在台積館門口的「風極體」，能隨著現場偵測到的風力大小擺動。

在清大成功湖上，未來3周將漂浮著6個三角發光體，取名為「光譜原色」，每晚6時到11時點燈。許素朱表示，民眾只要拿起手機掃描作品介紹牌上的二維條碼，手機立刻變身遙控器，可變換操控燈光顏色。

許素朱說，過去民眾看展都只能被動接受藝術家設定的展示方式，如今透過物聯網的「現場互動行為數據」，民眾即可「反客為主」，也成為創作者。

成功湖畔的樹叢也出現了10個可愛蘑菇，日間是純白色的裝置藝術，晚上則亮起柔和黃光，與湖面上的「光譜原色」作品相互輝映。這套取名為「蘑菇總動員」的作品是藝術學院院長許素朱的得意之作。

許素朱說，10個蘑菇分為兩組，分採「音樂模式」及「語彙模式」運作。觀者只要站在「音樂模式蘑菇」旁，蘑菇就會響起音樂主旋律，此時若有其他人觸動其他幾顆音樂蘑菇，蘑菇們還會彼此合音、伴奏，宛若草地上的小型樂團。

「語彙模式蘑菇」則能讓民眾透過活動App錄下或寫下想對清華大學說的話，這些語音、文字資料都將「餵」給蘑菇，讓它變成傳聲筒，往來師生都可聽見民眾留下的「清華印象」。

校長賀陳弘表示，物聯網科技藝術節是特別活動，透過互動民眾在觀賞過程中也變成創作者，也是新竹教育大學合校後的全新景象。

清華大學校長賀陳弘（右）利用手機點亮藝術燈柱，宣布「2018印象清華」物聯網科技...
清華大學校長賀陳弘（右）利用手機點亮藝術燈柱，宣布「2018印象清華」物聯網科技藝術節正式啟動。藝術學院院長許素朱（中）與藝術學院榮譽院長侯王淑昭（左）邀請民眾共相盛舉。圖／清大提供
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「草原座標」反應汽車進出南校門的數據，越多車輛進出，隔天的大草原將越閃亮。圖／清...
「草原座標」反應汽車進出南校門的數據，越多車輛進出，隔天的大草原將越閃亮。圖／清大提供
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座落在清華大草坪上的科技藝術作品「窗」，很有意境。圖／清大提供
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漂浮在成功湖上的「光譜原色」，晚間每半小時有一次燈光秀。圖／清大提供
漂浮在成功湖上的「光譜原色」，晚間每半小時有一次燈光秀。圖／清大提供
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台積館前如蘆葦的「風極體」依偵測到的風力數據搖擺閃爍。圖／清大提供
台積館前如蘆葦的「風極體」依偵測到的風力數據搖擺閃爍。圖／清大提供
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清華大學校長賀陳弘（右）利用手機點亮藝術燈柱，宣布「2018印象清華」物聯網科技...
清華大學校長賀陳弘（右）利用手機點亮藝術燈柱，宣布「2018印象清華」物聯網科技藝術節正式啟動。藝術學院院長許素朱（中）與藝術學院榮譽院長侯王淑昭（左）邀請民眾共相盛舉。圖／清大提供
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小吃部前樹林的「幾何空隙」依圖書館入館人數而變化。圖／清大提供
小吃部前樹林的「幾何空隙」依圖書館入館人數而變化。圖／清大提供
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台積館前如蘆葦的「風極體」依偵測到的風力數據搖擺閃爍。圖／清大提供
台積館前如蘆葦的「風極體」依偵測到的風力數據搖擺閃爍。圖／清大提供
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「植光計畫」由1百個燈管組成象徵無限循環的莫比烏斯圓環，明滅顯示二進位密碼，等著...
「植光計畫」由1百個燈管組成象徵無限循環的莫比烏斯圓環，明滅顯示二進位密碼，等著大家解謎。圖／清大提供
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物聯網清華大學藝術節
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