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桃園上湖國小為廢棄公車妝點桐花 打造童趣休憩空間

2018-04-26 19:45聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市客家事務局今天在楊梅火車站前廣場舉辦客家桐花祭裝置藝術彩繪，上湖國小校長莊錦欣帶著四年級學生、老師合力為廢棄公車填上新色彩，賦予新的活力。

客家局局長蔣絜安表示，桐花地景藝術作品去年掀起風潮，今年以桐(童)話為設計理念，規畫5座裝置藝術，其中楊梅火車站的桐花彩繪公車邀請插畫家完成底圖草稿，再請小朋友填上新色彩，打造充滿童趣的休憩空間。

另外4座裝置藝術分別為客文館公園「桐花美好列車」及「桐話樂園」、三坑鐵馬道入口處涼亭、十一指古道的「桐心盪漾」。民眾賞桐花時也可欣賞桐花地景藝術作品。

蔣絜安說，「2018桃園客家桐花祭」活動為期一個多月，自4月19日至5月27日辦3場主題活動，並與在地31個社團合作辦理60場系列活動。5月6日「桐花野餐派對」120組2分鐘內報名額滿，還有60組等後補；5月13日「賞桐健行」1000個名額也6分鐘內額滿，桐花祭儼然成為桃園4、5月的指標活動。

客家局今年嚴選5條賞桐步道：三坑鐵馬道、小粗坑古道、十一指古道、齋明寺古道及東森山林桐花步道，規畫不插電展演活動、小農市集、客庄微旅行及免費賞桐專車，還推出100家商店消費優惠及10樣桐花限定商品，可以上活動官網查閱網址http://www.tyt.989.com.tw

上湖國小四年級學生拿起畫筆專注的為廢棄公車妝點桐花。記者鄭國樑／攝影
上湖國小四年級學生拿起畫筆專注的為廢棄公車妝點桐花。記者鄭國樑／攝影
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學生參與彩繪更能體驗客家文化之美。記者鄭國樑／攝影
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蔣絜安局長、莊錦欣校長及上湖國小四年級學生拿起畫筆及調色盤，準備為廢棄公車妝點。...
蔣絜安局長、莊錦欣校長及上湖國小四年級學生拿起畫筆及調色盤，準備為廢棄公車妝點。圖／桃園市客家事務局提供
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插畫家先做好底稿，讓學生可以專注上色。記者鄭國樑／攝影
插畫家先做好底稿，讓學生可以專注上色。記者鄭國樑／攝影
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桐花祭裝置藝術公車
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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