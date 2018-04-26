桃市街頭藝人徵選倒數4天 月底截止把握機會

2018-04-26 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園市街頭藝人徵選報名倒數4天，文化局呼籲有意參加徵選民眾要把握時間，並將於6月9日在桃園藝文特區展開徵選活動，徵選類別包括表演藝術、視覺藝術及創意工藝類；另配合農業博覽會，5月7到11日在農博草地劇場舉辦「街頭藝人嘉年華週」，將有40組街頭藝人到場演出。

文化局表演藝術科長楊宗哲說，目前全桃園有583組街頭藝人，以往徵選錄取率為4成，由資深表演者、大專院校教授擔任評審委員，針對徵選者的才藝內容、民眾互動等項目評選，今年徵選報名日期到4月30日為止，有意參加民眾要把握機會。

另外，為讓桃園街頭藝人有更多展演舞臺，也在農業博覽會舉辦「街頭藝人嘉年華週」，每日下午2點30分至4點30分、5月11日上午10點至12點，40組來自桃園和全國各地的街頭藝人，在8個開放區域大秀絕活，特技雜耍、魔術表演、音樂演奏、造型氣球一次看個夠。

屆時將有網紅歌手雷御廷、「鏡劇厘馬戲」劇團、巴奇先生打擊演出、張登豪帶來花式扯鈴表演，還有「街頭小鼓王」李科穎與妹妹李侑真同臺演出，此外，也將有造型氣球、打包帶編織、人像素寫、傳統技藝吹糖、畫糖人、鋁線創作品、美式卡漫顏面等各式攤位。