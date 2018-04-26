親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

八百壯士9人妨害公務送辦 5人遭限制住居

殉職國道警女兒願原諒肇事司機 「過勞不是他願意」

桃市街頭藝人徵選倒數4天 月底截止把握機會

2018-04-26 19:44聯合報 記者李京昇╱即時報導

桃園市街頭藝人徵選報名倒數4天，文化局呼籲有意參加徵選民眾要把握時間，並將於6月9日在桃園藝文特區展開徵選活動，徵選類別包括表演藝術、視覺藝術及創意工藝類；另配合農業博覽會，5月7到11日在農博草地劇場舉辦「街頭藝人嘉年華週」，將有40組街頭藝人到場演出。

文化局表演藝術科長楊宗哲說，目前全桃園有583組街頭藝人，以往徵選錄取率為4成，由資深表演者、大專院校教授擔任評審委員，針對徵選者的才藝內容、民眾互動等項目評選，今年徵選報名日期到4月30日為止，有意參加民眾要把握機會。

另外，為讓桃園街頭藝人有更多展演舞臺，也在農業博覽會舉辦「街頭藝人嘉年華週」，每日下午2點30分至4點30分、5月11日上午10點至12點，40組來自桃園和全國各地的街頭藝人，在8個開放區域大秀絕活，特技雜耍、魔術表演、音樂演奏、造型氣球一次看個夠。

屆時將有網紅歌手雷御廷、「鏡劇厘馬戲」劇團、巴奇先生打擊演出、張登豪帶來花式扯鈴表演，還有「街頭小鼓王」李科穎與妹妹李侑真同臺演出，此外，也將有造型氣球、打包帶編織、人像素寫、傳統技藝吹糖、畫糖人、鋁線創作品、美式卡漫顏面等各式攤位。

楊宗哲表示，有到農博申請展演的街頭藝人，演出前2天以電郵方式申請，詳情可電洽：03-3322592轉8313溫小姐或至農業博覽會官網查詢；另有「教你如何成為街頭藝人」專題演講，分別於5月16日及6月2日，在文化局五樓團體視聽室登場。

「街頭小鼓王」李科穎。圖／文化局提供
「街頭小鼓王」李科穎。圖／文化局提供
分享
李侑真。圖／文化局提供
李侑真。圖／文化局提供
分享

街頭藝人文化局
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

電動公車舒適靜音節能減碳 苗栗客運再添4輛

2018-04-26 17:25

影╱新竹勞團拚勞權公投 火車站前辦聯署

2018-04-26 15:47

桃農博青創市集擁百攤 議員疑中間廠商偷賺錢

2018-04-26 14:19

危老條例 桃園首案審議通過重建獲容積獎勵

2018-04-26 10:16

桃園虎頭山桐花大爆發 公園步道如白毯

2018-04-26 10:10

爐渣混瀝青鋪路 桃市養工處將進行5年水質監測

2018-04-26 07:45

牛欄河汙染 關西人到桃市府抗議

2018-04-26 00:00

竹縣防毒 戰毒聯盟出擊

2018-04-25 23:58

藻礁論戰 鄭文燦、環團隔空交鋒

2018-04-25 23:57

茶園新植 苗栗加碼補助2年4萬元

2018-04-25 23:44

取經美國 竹市推大車站計畫

2018-04-25 23:24

幼教新增3政策 桃市補助每園2萬幼兒津貼延伸4歲

2018-04-25 19:13

竹市企業老闆勸進竹市議長：他叫謝文進 不叫謝文退

2018-04-25 18:42

桃綠營提34人選議員 鄭文燦：棒棒是強棒

2018-04-25 15:10

失聯移工成桃市治安盲點 議員：警局、勞動局不同調

2018-04-25 13:53

還我乾淨牛欄河！關西人北上桃市府抗議

2018-04-25 11:49
看更多

熱門文章

條件只要會爬山…嘉明湖徵40K清潔工 網友：不如去小7

2018-04-26 10:16

遊客恥度無下限 全台最美小學水溝浮「黃金」...

2018-04-26 09:00

中興新村房價飆高 老省府：當年住宿舍虧大了

2018-04-26 12:29

桃園虎頭山桐花大爆發 公園步道如白毯

2018-04-26 10:10

北市蓋公宅還是等父母留房？ 議員官員各提觀點

2018-04-25 23:03

不只速食店 二水車站廁所也有「得來速」專人幫忙

2018-04-25 21:29

民進黨台南市議員第2選區初選公布 老將落馬

2018-04-26 12:12

不能騎車藏校外 高中生機車、電動車圍占機關停車場

2018-04-26 07:26

影／北台灣最大夜市 700家攤商好吃又好玩

2018-04-26 10:43

大豬6千元、乳豬1千元 蘭嶼找獵野豬高手

2018-04-26 15:07

賣的都一樣 「客人還會來嗎？」

2018-04-25 23:24

民進黨台南市議員第7選區初選公布 3人出線

2018-04-26 12:06

台中火車站廣場二階段工程 預計6月完工

2018-04-26 14:19

南投荔枝椿象大發生恐影響收成 縣府：運用生物防治

2018-04-26 10:22

綠營南市議員民調出局 74歲侯澄財：不敬老尊賢

2018-04-26 12:08

爐渣混瀝青鋪路 桃市養工處將進行5年水質監測

2018-04-26 07:45

難怪要做第一！宜蘭第一鮪賣190萬 第二鮪賣43萬

2018-04-26 16:34

賴清德介入巿黨部主委選舉？ 黃先柱：關心我很正常

2018-04-26 13:51

爭取高鐵聯盟發起搭好搭滿 讓外界看見屏東需求

2018-04-26 09:42

不是詐騙！村內9旬長者的大陸姪兒來尋親 村長撮合會面

2018-04-26 09:45

曾文水庫蓄水率8％ 台南水情仍是綠燈

2018-04-26 11:40

基隆港有「恐龍蛋」？ 原來是為給郵輪最溫柔的碰觸

2018-04-26 13:48

高捷新高雄站8月啟用 即起招商

2018-04-25 23:57

粉專介紹嘉義景點可看到台北三峽？網友爆笑回應

2018-04-26 16:47

危老條例 桃園首案審議通過重建獲容積獎勵

2018-04-26 10:16

影／宜蘭第一鮪211公斤 190萬元賣出

2018-04-26 10:35

創意 台鐵小車站變美變溫馨

2018-04-26 00:15

下山9年種出「彩虹藜」 今年訂單卻讓農民急了

2018-04-26 17:56

批台南市府行政怠惰 南市府：張善政是錯誤想像

2018-04-26 16:28

藻礁論戰 鄭文燦、環團隔空交鋒

2018-04-25 23:57

取經美國 竹市推大車站計畫

2018-04-25 23:24

花蓮永久屋拚1年完工 張善政：高效率將成里程碑

2018-04-26 11:19

台中月底辦「禁歌演唱會」 唱出那些年的言論自由

2018-04-26 07:49

隱藏版美食 藏身楊梅地中海風私廚餐館

2018-04-26 09:50

北市重獎拚都更 將重劃更新地區

2018-04-25 23:02

她負責料件管理為公司省下百萬元 獲選模範新北勞工

2018-04-26 10:23

遊客踩老梅綠石槽 北觀處：無法告發

2018-04-25 23:14

杉林百年老茄苳枯黃瀕死 專家：地面不要鋪水泥

2018-04-26 17:07

民進黨台南市議員第7選區初選 林宜瑾險勝：有責任提攜後輩

2018-04-26 15:57

小神童好萌！上白礁300多年 全台唯一人力蜈蚣陣

2018-04-26 09:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top