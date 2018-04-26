大溪十一指古道 賞桐花觀螢推VR虛擬體驗

2018-04-26 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園大溪義和里與大溪區公所，4月28日、29日及5月5日、6日連續二個周未，在十一指步道舉辦大溪桐花暨螢火蟲季，歡迎遊客白天欣賞雪花翩翩油桐花，晚間觀賞閃閃發亮螢火蟲，並推出VR虛擬實境、搗麻糬、稻草人DIY等親子農事體驗活動，推廣有機農產品。

大溪義和里位處慈湖頭寮山巒下，水源乾淨無汙染，當地居民以友善耕作方式，生產多樣化有機蔬果、雜糧，並致力於保育當地物種生態及推展食農教育，聚落居民齊心復育螢火蟲生態。

去年11月社區居民成立「康莊有機聚落」，凝聚共識帶動周邊友善耕作田區擴大有機面積，生產健康安心有機農產品，絕不使用化學農藥或化學肥料，如今復育螢火蟲生態有成，可安排日賞桐花、夜觀螢火蟲一日遊程。

康莊休閒農業發展協會理事長簡榮瑞表示，賞桐觀螢活動，安排創新有趣VR虛擬實境體驗，透過VR設備欣賞傳統農村生活景象與生態環境。地方自主復育螢火蟲生態有成，也代表所出產的蔬果作物安全無虞，特讓螢火蟲擔任在地有機農作的最佳代言人。

活動現場設置「螢火蟲虛擬實境體驗館」，活動期間白天可以體驗螢火蟲閃閃發光的情境，或預約報名夜間螢火蟲生態導覽。代表義和地區農產品「蔬菜寶寶系列」公仔圖像，並製作「康莊玉米寶寶」吉祥物，也會在活動當天公開亮相，未來逐步將推出系列紀念品。

義和農場場地，另設有小農市集，販賣有機蔬果、自製加工農產品及醃漬物，還有搗麻糬、稻草人DIY、公仔彩繪等，適合朋友和親子一起體驗。