新竹市桐花祕境 不只在高峰植物園

2018-04-26 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



據客委會網站統計，新竹市桐花盛開約40至60%，青青草原、高峰植物園、香山茄苳古車道未來幾天可達最佳花況，預計28日至5月初是桐花最佳觀賞時間。

新竹市文化局表示，新竹市有多處推薦賞桐景點，位於寶山路的高峰植物園，擁有豐富的植物種類及生態樣貌，民眾可沿桐花步道認識豐富的原生及客家植物生態；另外，青青草原第一草原區的油桐小徑，全長約1公里，美不勝收，漫步其中如置身五月雪。

此外，香山茄苳、中隘、南隘等傳統客家聚落，也有數處僅當地人知曉，不為外人所知的桐花秘境，位於柯湳一街的古車路登山古道、朱家伙房旁通往南隘的古徑，桐花皆已盛開。步行於古道上感受到桐花飛落，制高處更可遠眺群山桐花美景；茄苳因多為丘陵地及河谷地形，稻田依地勢起伏開墾形成梯田景觀，綠意盎然的梯田襯托開滿桐花的白色山頭，是遊客不可錯過的美麗景緻。

南隘路一段往中華路方向，兩旁山林間的桐花也已逐漸盛開，民眾除觀賞桐花外，可探訪60年歷史的江屋濟陽堂，為當地保存最完整的傳統客家伙房，或沿著鹽港溪河畔走訪中隘伯公廟、南隘社區，體驗客家鄉親濃厚的人情味。