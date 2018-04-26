全國金牌農村競賽 苗縣奪2銀1優等

2018-04-26 18:06 中央社 苗栗縣26日電



苗栗縣「公館黃金小鎮」、「大湖薑麻園」、「南庄蓬萊社區」入圍第一屆金牌農村競賽決選，今天榮獲2銀1優等，縣府農業處指出，雖遺憾與金牌擦身而過，但整體成績堪稱全國模範，值得肯定。

農業委員會舉辦第一屆金牌農村競賽，全國計有16個縣市22處農村社區入圍決選，得獎名單今天揭曉，代表苗栗縣入圍的公館黃金小鎮及大湖薑麻園均獲銀牌，南庄蓬萊社區則獲優等獎。

3處社區在縣內初賽階段，從全縣81處社區脫穎而出，代表苗栗縣進入全國初審階段，經書面審查、簡報面談，再晉級22處入圍決選名單，經實地評審，今天公布得獎名單並舉行頒獎典禮。

苗栗縣政府農業處休閒農業科科長蕭雅純指出，決選評分重點以各指標發展之未來性為考量，包括永續發展的企圖心、積極度及可行性等，並非單純過往績效，儘管與金牌擦身而過有些遺憾，但整體奪牌數與獎金數堪稱全國模範，仍值得肯定。

農業處表示，大湖薑麻園曾獲十大經典農漁村，多年來結合老中青三代共同努力精進，創造年產值新台幣上億元的新農業商機；以紅棗著稱的公館黃金小鎮，透過公館鄉農會整合石墻、福基、福星3個農村再生社區，推動無毒生產契作、農藝創新傳承、品牌行銷、國際志工參與等，展現農村活力。

南庄蓬萊社區則連結南庄老街、南江休閒農業區與八卦力部落，原住民、客家族群融合共存，將特色產業與生態結合為生態小旅行，帶動龐大農旅產值。

農業處指出，3處農村社區產業面基礎深厚，早已是縣內模範，縣府長期透過不同資源管道鼓勵、協助農民持續推廣，期許成為全國農旅首選示範縣，未來將針對生態、環境教育層面加強輔導。