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爐渣混瀝青鋪路 桃市養工處將進行5年水質監測

2018-04-26 07:45聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市養工處指出，八德區豐德路因路幅較寬，因此採用「雙鋪熱接」，兩台鋪裝機同時施...
桃園市養工處指出，八德區豐德路因路幅較寬，因此採用「雙鋪熱接」，兩台鋪裝機同時施作，縱向接縫以熱接方式處理，優點在於不易產生接縫，提升鋪面平整度。圖／桃園市養護工程處提供
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爐渣不再只是廢棄物！桃園市養護工程處配合中央「循環經濟再利用」政策，將電弧爐煉鋼過程中產生的氧化碴用於道路鋪面工程，此次投入1400萬元經費進行「八德區豐德路氧化碴瀝青鋪面試辦工程」，不僅替市庫省下360萬元，也降低對砂石開採。

但，電弧爐煉鋼廠冶煉過程中，產生出大量爐碴，過去常被視為汙染物，混入瀝青作為路面鋪設引起不少民眾疑慮，養工處指出，施工前針對氧化碴進行取樣試驗，以及水質井鑽探採樣地下水，預計將進行5年水質長期監測，掌握八德區水質情況。

養工處指出，八德區豐德路路幅寬度約40米、雙向六車道，連接台4線的重要道路，也是八德區砂石車行駛路段，因重車往來頻繁導致鋪面損耗率高。此工程自八德區介壽路終至豐田路，總長約600公尺，工程於3月16日開工，已於4月19日完工。

養工處表示，氧化碴為鋼質粒料，具有耐壓、堅硬、耐磨損等特性，適用於車水馬龍、車輛反覆剎停的市區道路，摻混氧化碴的瀝青可提升道路耐久性，延長道路壽命。

養工處表示，此工程使用1300噸細顆粒氧化碴，取代30%的天然級配，降低對砂石的開採，較傳統道路工程減少二氧化碳排放量達8000餘公斤，相當於740顆樹一年可吸收的二氧化碳量。氧化碴瀝青混凝土價格，相較傳統瀝青混凝土便宜25%，本試辦工程完成後，替桃園市庫節省360萬餘元。

養工處指出，工程進行中，使用氧化碴材料需檢附無輻射、戴奧辛、TCLP（毒性溶出試驗）等試驗報告，將於4月30日中央大學舉辦「道路工程循環經濟導入再生粒料應用成效研討會」中，分享施工經驗。

養工處於前年在龍潭區高原路旁的桃68-1縣道，以氧化碴摻混瀝青後用於道路鋪面，至今出現鏽斑，因當時採用氧化碴「粗粒料」，鐵含量較高易產生鏽斑，而今年八德區豐德路試辦工程，則採用氧化碴「細粒料」，透過破碎、磁選、篩分等程序，降低氧化碴中鐵含量，可望降低鋪面產生鏽斑的問題。

桃園市養工處指出，八德區豐德路因路幅較寬，因此採用「雙鋪熱接」，兩台鋪裝機同時施...
桃園市養工處指出，八德區豐德路因路幅較寬，因此採用「雙鋪熱接」，兩台鋪裝機同時施作，縱向接縫以熱接方式處理，優點在於不易產生接縫，提升鋪面平整度。圖／桃園市養護工程處提供
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桃園市養護工程處進行「八德區豐德路氧化碴瀝青混凝土鋪面試辦工程」完工。圖／桃園市...
桃園市養護工程處進行「八德區豐德路氧化碴瀝青混凝土鋪面試辦工程」完工。圖／桃園市養護工程處提供
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桃園市養工處指出，八德區豐德路因路幅較寬，因此採用「雙鋪熱接」，兩台鋪裝機同時施...
桃園市養工處指出，八德區豐德路因路幅較寬，因此採用「雙鋪熱接」，兩台鋪裝機同時施作，縱向接縫以熱接方式處理，優點在於不易產生接縫，提升鋪面平整度。圖／桃園市養護工程處提供
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桃園市養護工程處進行「八德區豐德路氧化碴瀝青混凝土鋪面試辦工程」完工。圖／桃園市...
桃園市養護工程處進行「八德區豐德路氧化碴瀝青混凝土鋪面試辦工程」完工。圖／桃園市養護工程處提供
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