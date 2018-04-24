桃綠捷機電標終於進入評選作業 市府預估6月發包

2018-04-24 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園捷運綠線今年進行機電工程標案資格審查，但因投標廠商安薩爾多文件不符送公共工程委員會釋疑，歷經近3個月多次公文往返，確定安薩爾多無法通過資格審查，將由另家廠商西門子進入後續評選作業，市府預估今年6月可完成捷運綠線機電標發包作業。

今年1月底綠捷進行機電標招標，廠商安薩爾多與西門子前往投標，但安薩爾多檢附聲明文件沒打勾不符投標資格，市府暫停審標程序，送工程會釐清，工程會日前釋疑，確定安薩爾多不得作為決標對象。

工程會說明如下：

1.廠商因聲明書第一項至第十項未答，不得作為決標對象，開標後無法補正。

2.西門子團隊成員中ROTEM(韓車) 在國內採購法規定下，並非拒絕往來廠商，得組隊投標。

3.得標廠商未來各成員皆附連帶負履行契約責任，若團隊成員有破產或其他重大情事，致無法繼續共同履約者，可由團隊其他成員共同提出與該成員資格條件相當之廠商（包括代表廠商或其他成員）。

桃園市府捷運工程局長陳文德表示，投標廠商安薩爾多團隊第二成員所檢附的投標廠商聲明書，項次1至10所有欄位確實皆未勾選，故「判定為不合格標」，而西門子團隊符合採購法及招標文件規定，通過資格審查，進入下一階段評選程序。