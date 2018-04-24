巷道路燈裝不成 原因竟是地主多意見多

2018-04-24 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市中壢區龍岡路三段37、61巷新建住宅大樓交屋半年，裝置好的路燈基座卻一直沒有路燈，部分住戶要求巷道畫紅線禁止停車，否則消防車、救護車進不來影響安全，但是也有民眾反對畫紅線，問題僵持半年地方上有怨言。

中壢區公所表示，裝路燈由臺電承辦，龍岡路三段巷道路燈工程有電源線下地問題，臺電希望建商取得土地同意書後才會施作。另外，民眾反應人手孔蓋不平整，車輛輾壓時雜音擾民，會勘時里長已經請台電公司調整 。

至於巷道內畫設紅線部分，公所說明因為要取得巷道兩側住戶取得劃設共識才可以能施作，里長同意協調。

市議員梁為超今天邀集中壢區公所、台電等單位會勘，公所強調只要建商申請安裝路燈工程，完工後依規定加封路面，公所都會同意，但是臺電認為裝路燈線路經過巷道的土地，必須地主同意才能施工。

該社區有182戶住戶，建商表示當初已經買下巷道土地，土地所有權人是大樓屋主，裝路燈或畫紅線要住戶同意，結果大家意見不一造成無法取得全部所有權人的同意書，台電不願意配線裝路燈，紅線也畫不出來。