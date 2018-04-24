桃園農博28日紙箱變裝嘉年華 前三名贏消費券

2018-04-24 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



2018桃園農業博覽會「青創市集」結合桃園在地輕食、文創、創客3大產業亮點。其中餐飲創業的青年提供用桃園好食材製作主食、甜點、飲品，以MIT(Made in Taoyuan)「國際輕食Buffet」號召民眾吃好料。

市集也有依據桃園原創、手作溫度及人物故事3大主軸，將在地文創人源源不絕的靈感展現在食衣住行育樂的創意作品；對創新、發想、技術充滿理想的桃園創客，展示眾多令民眾驚豔、充滿想像力的科技創意。

青創市集用貨櫃屋打造氣派的萬花筒意象入口，成為最吸睛打卡點，園區內也有眾多別出心裁的大型公共藝術，例如以彩虹拖鞋做成的天使翅膀、「農禾樂」打造巨型稻草人、更有高達10公尺的「鵝媽媽花車」，還有全台首創最大型的太陽能生命樹，特別是遼闊的花海地景藝術區，乍看之下宛如小北海道，還有巨大荷蘭風車、雙人高的超大珍奶等，讓市集每一個角落都有拍照亮點。