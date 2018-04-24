親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
大甲媽遶境回鑾
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

Google小姐別這樣！ 神祕三疊字發音聽了好害羞

宗教團體繞過政治獻金法 對政治造成甚麼惡果？

桃園農博28日紙箱變裝嘉年華 前三名贏消費券

2018-04-24 14:54聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

2018桃園農業博覽會「青創市集」結合桃園在地輕食、文創、創客3大產業亮點。其中餐飲創業的青年提供用桃園好食材製作主食、甜點、飲品，以MIT(Made in Taoyuan)「國際輕食Buffet」號召民眾吃好料。

市集也有依據桃園原創、手作溫度及人物故事3大主軸，將在地文創人源源不絕的靈感展現在食衣住行育樂的創意作品；對創新、發想、技術充滿理想的桃園創客，展示眾多令民眾驚豔、充滿想像力的科技創意。

青創市集用貨櫃屋打造氣派的萬花筒意象入口，成為最吸睛打卡點，園區內也有眾多別出心裁的大型公共藝術，例如以彩虹拖鞋做成的天使翅膀、「農禾樂」打造巨型稻草人、更有高達10公尺的「鵝媽媽花車」，還有全台首創最大型的太陽能生命樹，特別是遼闊的花海地景藝術區，乍看之下宛如小北海道，還有巨大荷蘭風車、雙人高的超大珍奶等，讓市集每一個角落都有拍照亮點。

青創市集活動日至5月13日，4月28日紙箱變裝嘉年華競賽免報名費，前三名可分別獲得5000元、3000元、2000元消費券，優選8名可獲1000元消費券，報名網址：https://goo.gl/qzoAW

2018桃園農業博覽會青創市集入口是打卡、美拍熱門景點。記者鄭國樑／攝影
2018桃園農業博覽會青創市集入口是打卡、美拍熱門景點。記者鄭國樑／攝影
分享
紙箱變裝嘉年華競賽免報名費,目前還有名額可以報名。記者鄭國樑／攝影
紙箱變裝嘉年華競賽免報名費,目前還有名額可以報名。記者鄭國樑／攝影
分享
「農禾樂」打造巨型稻草人也是青創市集的亮點。記者鄭國樑／攝影
「農禾樂」打造巨型稻草人也是青創市集的亮點。記者鄭國樑／攝影
分享
青創市集有全台首創最大型的太陽能生命樹。記者鄭國樑／攝影
青創市集有全台首創最大型的太陽能生命樹。記者鄭國樑／攝影
分享

青創文創
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

春暖花開 客家歌手將辦客庄遶山花演唱會

2018-04-24 10:25

母親節檔期開打！百貨推免費換摺疊傘及購物袋

2018-04-24 08:57

新湖分局6月啟用 快打部隊先成軍

2018-04-23 23:41

龍潭國中前空地 水利會劃停車格招租惹議

2018-04-23 23:35

飛輦轎過金火 王公降旨盼留百米廟埕

2018-04-23 23:25

福祿壽殯葬園區 徐耀昌：任內每年回饋後龍300萬

2018-04-23 23:11

執行公務拆廣告看板遭黑衣人圍毆 竹縣議員怒

2018-04-23 23:07

桃園欣榮焚化廠續約 議員促市府：別再簽不平等合約

2018-04-23 23:05

飛輦轎過金火傳統慶典 王公降旨請命留百米廟埕

2018-04-23 18:37

石門水庫靠這個 一年省5億元

2018-04-23 18:08

桃市龍潭國中校門前 水利會劃設停車格收租引爭議

2018-04-23 17:04

參選市長？竹市議長謝文進：勸進聲音越來越大

2018-04-23 17:02

清潔隊員招考熱門 議員請命限制桃園市民才得報考

2018-04-23 16:59

桃園國民黨八德市議員初選 「選美皇后」朱珍瑤出線

2018-04-23 14:23

說唱學客語 新竹縣首創桐花祭客語教學

2018-04-23 13:02

桃園3大徵才活動 提供4200工作機會

2018-04-23 12:47
看更多

熱門文章

影╱國光客運新站啟用 林右昌：基隆下半年會翻天覆地轉變

2018-04-23 16:43

台北市松山區900戶大停電 台電：饋線故障搶修中

2018-04-23 20:56

高雄精品百貨A+1無限期暫停營業 27日受理顧客退換貨

2018-04-24 14:15

執行公務拆廣告看板遭黑衣人圍毆 竹縣議員怒

2018-04-23 23:07

石門水庫靠這個 一年省5億元

2018-04-23 18:08

春雨不來！仁義潭現乾涸潭底 蘭潭百年古井浮現

2018-04-23 16:32

參選市長？竹市議長謝文進：勸進聲音越來越大

2018-04-23 17:02

風吹沙以為沙塵暴 屏東人一開口滿嘴砂

2018-04-23 15:23

人潮亂入！賞螢地恐變螢火蟲之墓 達人痛心：秘境是不能說的秘密

2018-04-24 00:01

外勞生病不離不棄 雇主獲表揚：將心比心而已

2018-04-23 18:34

你懂中華商場嗎？ 10道題目測出你的了解程度

2018-04-23 15:48

60年老相館關門 台南藝術大學全館搬走保存

2018-04-23 19:07

省時40％ 台灣大道將擴大禁左轉

2018-04-23 23:12

現代人晚婚晚生 北市女性生第一胎平均年齡最高

2018-04-24 07:27

墾丁大灣臭10年 墾管處今年要整治

2018-04-23 19:19

一本書帶來大力量！窮學生變台商 尋當年的「關同學」

2018-04-23 23:06

嘉縣議員、代表會副主席互毆 雙方掛彩均提告

2018-04-24 10:49

農委會副主委李退之在父靈堂前 自爆有女議員要求當媳婦

2018-04-23 17:08

正妹芳鄰19歲...助父親做鳳梨酥 闖出「幸福味」

2018-04-24 14:04

影╱慘了！高雄那瑪夏下冰雹 水蜜桃恐怕遭殃

2018-04-23 16:41

蘇貞昌質疑新北為何不禁煤 葉元之：衝衝衝變空空空

2018-04-24 14:52

城中店將熄燈 金石堂：今年仍會持續開店

2018-04-24 12:40

中火空汙危害？ 南投縣心肺檢查不合格逾一成

2018-04-23 20:15

遭指大鵬灣開發無感 BOT廠商澄清已投入逾30億

2018-04-23 18:33

依用水度數調漲房屋稅 議員批搶錢程序不正義

2018-04-24 09:16

吹南風高屏溪揚塵 美濃空汙紫爆

2018-04-23 20:11

金門工人太湖底撿垃圾 竟撿到八二三共軍迫砲彈

2018-04-24 14:44

海大龍崗生態園區螢火蟲現蹤 30日晚間開放參觀

2018-04-24 11:49

查用水量認定空屋 柯文哲：為降低稅率做準備

2018-04-24 11:53

彰化縣議員選戰未開打 看板先被打進水溝

2018-04-24 11:15

母親節檔期開打！百貨推免費換摺疊傘及購物袋

2018-04-24 08:57

台南市議員安南北中西區民進黨初選出爐

2018-04-24 12:55

稀有翠翼鳩現蹤 台南仁德成功里稀客來報到

2018-04-24 09:21

清潔隊員招考熱門 議員請命限制桃園市民才得報考

2018-04-23 16:59

北投媽祖窟公共溫泉異地重建 議員不滿發包要再等4年

2018-04-24 08:26

影╱長興醒獅團奪國際獅王爭霸冠軍 林右昌：基隆之光

2018-04-24 12:06

桃市龍潭國中校門前 水利會劃設停車格收租引爭議

2018-04-23 17:04

飛輦轎過金火傳統慶典 王公降旨請命留百米廟埕

2018-04-23 18:37

廢棄木棧版改造成公園休閒椅 可以坐也可以躺

2018-04-24 08:09

來採鳳梨荔枝 高雄鳳荔季今年首度開放「企業認股」

2018-04-23 20:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top