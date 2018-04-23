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工研院獲全球百大創新機構獎 展現創新專利影響力

2018-04-23 20:08聯合報 記者郭政芬╱即時報導

工研院創新能量與專利影響力榮獲國際肯定！近年來針對產業需求，開創專利契作模式，專利數也累積近三萬件，獲得科睿唯安頒發2017「全球百大創新機構獎」，這是工研院第二次獲獎，肯定工研院追求創新與專利影響力。

科睿唯安智慧財產與標準事業群總裁Daniel Videtto今天下午親赴工研院，頒發「全球百大創新機構獎」。他說，工研院逐步將專利延向到其他市場，且發明讓其他企業所引用，這是在2014年獲獎後，再度獲獎的原因。

工研院院長劉文雄表示，創新已脫離不了智慧財產，過往認為是保護網的消極被動概念，如今面對全球科技創新趨勢，優質專利已成為廠商進入國際市場，並維持產業競爭力的必要條件。

劉文雄指出，工研院擁有豐沛的技術能量及智慧財產，不僅可作為台灣企業的專利彈藥庫，取得競爭優勢，更能夠發揮專利佈局影響力，協助廠商鞏固國際市場。在創新的過程中，希望工研院不只是技術的創新，更是要商業模式的創新。

全球百大創新機構獎評選的標準包含專利總數量、專利申請成功率、專利組合的國際化程度，還有根據文獻引用次數所判定的專利影響力。台灣僅有兩家獲選，包含工研院和鴻海。

工研院技術移轉與法律中心主任王鵬瑜表示，工研院除了增加專利產量外，更致力於專利高值化，追求專利品質創新能量，以2016年為例，工研院在美國獲證的專利數達376件，產出排冠軍，是位居第二德國研究機構Fraunhofer(206件)的1.83倍。

王鵬瑜進一步指出，工研院為了深化與產業的鏈結，特別開創「專利契作」模式，使企業可以透過契約合作方式，委託工研院進行具商業潛力的前瞻技術研發，未來研發的成果與專利可由企業擁有，也可與工研院共享專利成果。

這項合作讓企業既節省研發成本，並獲得預期研發成果及產出專利，工研院亦可避免資源浪費，並以共有專利來協助其他國內中小企業，達到三贏的效益。

全球領先情報資訊供應商科睿唯安IP事業群總裁 Daniel Videtto(右)...
全球領先情報資訊供應商科睿唯安IP事業群總裁 Daniel Videtto(右)昨天親蒞工研院頒贈「科睿唯安全球百大創新機構獎」，由院長劉文雄(左)代表領獎。記者郭政芬／攝影
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劉文雄德國
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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