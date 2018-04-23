石門水庫靠這個 一年省5億元

2018-04-23 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



石門水庫近3個月來因山區未降雨，水位持續下降，但目前蓄水率尚有6成9，水情比歷年平均好，北區水資源局目前以清淤為首要目標，水庫抽砂船作業每日增加到20小時，抽砂量從3萬提升到6萬立方公尺，在汛期前清理排水口附近淤砂，以利滿水位時，排流水庫淤泥砂。

經濟部水利署北水局副局長邱忠川表示，往年石門水庫在冬季枯水期期間，因上游集水區降雨不豐沛，水位跌倒水庫幾乎見底，水利署曾啟動第一階段或第二階段限水措施。今年上游降雨供水穩定，水情沒有往年吃緊，但水位沒降低，多少影響水庫上游義興壩及羅浮河段， 陸地淤砂清運作業。

今年3到4月石門水庫進水量不多，因供應民生工業及農業用水，水位以每天約26公分左右持續下降，目前水位海拔237公尺，北水局預估5月起進入汛期降雨豐沛後，水位可逐漸恢復上升。

為避免水庫排水口淤積泥沙，影響汛期時防洪排水及清排淤砂作業，目前水庫內抽砂船，從往年每天8小時抽砂，提升到每天20小時，清淤量從3萬提高到6萬立方公尺。

北水局副局長邱忠川表示，中庄調整池完工啟用，颱風豪雨季期間，石門水庫放水及排淤砂作業時，不用擔心下游原水濁度飆高，影響民生供水。