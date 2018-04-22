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新竹市長林智堅今夜率團訪美 為「竹科X」計畫取經

2018-04-22 18:20聯合報 記者張雅婷╱即時報導

為增進台美關係，並針對啟動中的大車站、漁人碼頭、世博台灣館轉型兒童探索館，以及「竹科X」等計畫，汲取美國經驗，新竹市長林智堅於台灣時間今天深夜率團訪美。訪問團除拜會舊金山市政府，以及矽谷中心地帶的聖荷西市政府、庫比蒂諾市政府，還將參訪即將完工的灣區轉運中心、探索館、輕軌，以及博物館、漁人碼頭等建設。

林智堅上任後首次訪問美國，時機點剛好是姐妹市庫比蒂諾市新任市長上任，以及美國總統川普上月簽署「台灣旅行法」(Taiwan Travel Act)生效之後。扣除前後飛行時間，訪美團將在加州時間23至27日，5天內完成15個參訪行程，尤其出發當晚和離開美國的最後一天，團員都將睡在飛機上，延續過去兩年訪日的「鐵人行程」。

民政處表示，行程將拜訪知名的公私協力團體舊金山灣區規劃與都市研究協會(SPUR)及舊金山市政府，借鏡舊金山的城市規劃及建設經驗。訪問團將考察2018年8月即將完工的灣區轉運中心(Transbay Transfer Center)，該中心結合高鐵、城際鐵路、捷運和輕軌、公車以及行人等各項運具，其動線及包括空中公園等設計，可提供市府推動新竹大車站計畫做為參考。

舊金山的「探索館」(Exploratorium)、漁人碼頭等建設，可提供市府推動世博台灣館轉型兒童探索館，以及南寮漁港打造成新竹漁人碼頭等建設，包括設計、動線，以及後續營運的參考。

對於「竹科X」及產業發展三支箭的計畫，林智堅將拜會位於矽谷中心區的聖荷西市政府、庫比蒂諾市政府，以及蘋果公司(Apple)總部，針對如何促進「台灣矽谷:新竹」的產業發展，以及推動「竹科X」計畫，向當地政府及企業請益。

舊金山漁人碼頭矽谷

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