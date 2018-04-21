正隆關懷兒童基金會 加碼家扶兒少獎助學金

2018-04-21 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



正隆關懷兒童基金會今天頒發家扶「小樹茁壯 讓愛飛揚」第22屆正隆獎助學金，基金會自2007年啟動正隆寄養兒少獎助學金專案，迄今已有1937人次學子受惠。即使大環境不景氣，正隆公司對於關懷弱勢兒少仍不遺餘力，這學期加碼捐贈金額為28萬6000元，創下歷年來新高紀錄。

正隆關懷兒童基金會執行長陳階陽表示，正隆-春風始終相信溫柔的舉動，更能拉近人與人之間的關係。秉持著「溫柔動起來─世界更可愛」的信念，期盼溫柔的力量能深植台灣社會，保護我們的未來，藉著「小樹茁壯‧讓愛飛揚」獎學金，幫助更多不幸失依的兒少能逐漸找回自信，迎向未來。

家扶基金會社資處處長林秀鳳處長表示，安置中的兒少有些因原生家庭環境的因素，讓孩子很難在安穩的環境下求學，到寄養家庭悉心照料及孩子自身願意奮發向上，能有顯著的進步成果非常不容易，值得給他們肯定。獎助學金頒活動不僅給予寄養孩童自信及安定學習的力量，今天也邀請寄養父母一起參與活動，在正隆公司員工眷屬陪伴下，家長及孩子都度過歡樂的一天。

頒獎典禮與聯誼活動在桃園歡樂夢想國舉行，邀請來自南台北、新北市、桃園、宜蘭、新竹家扶中心及大同育幼院的寄養家庭與兒童參與，除了安排有趣的DIY手作活動，寄養家庭親子一同手做並彩繪出心目中理想的家；也安排大溪老街踏街，準備了春風家庭抽取式衛生紙致贈每位寄養家長，讓參加的寄養家庭及兒少度過溫馨的親子時光。

獲獎的兒少小欣，特別親手繪製美麗的雞蛋花送給正隆公司表達感謝。小欣表示，雞蛋花的花語為復活和希望，感謝正隆獎學金讓她感受到來自社會滿滿的溫柔支持，讓她對未來更有希望、能大步勇敢向前。第19屆曾獲獎的妍妍，相隔兩年本屆再度獲獎，妍妍表示感謝正隆獎學金的鼓勵與肯定，跟寄養父母去逛賣場時，看到春風衛生紙就會聯想到「啊！這就是給我獎學金的正隆公司做的衛生紙」。