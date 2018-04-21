親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

老驥伏櫪、志在千里？馬英九春節後邀子弟兵春酒餐敘

正隆關懷兒童基金會 加碼家扶兒少獎助學金

2018-04-21 18:00聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

正隆關懷兒童基金會今天頒發家扶「小樹茁壯 讓愛飛揚」第22屆正隆獎助學金，基金會自2007年啟動正隆寄養兒少獎助學金專案，迄今已有1937人次學子受惠。即使大環境不景氣，正隆公司對於關懷弱勢兒少仍不遺餘力，這學期加碼捐贈金額為28萬6000元，創下歷年來新高紀錄。

正隆關懷兒童基金會執行長陳階陽表示，正隆-春風始終相信溫柔的舉動，更能拉近人與人之間的關係。秉持著「溫柔動起來─世界更可愛」的信念，期盼溫柔的力量能深植台灣社會，保護我們的未來，藉著「小樹茁壯‧讓愛飛揚」獎學金，幫助更多不幸失依的兒少能逐漸找回自信，迎向未來。

家扶基金會社資處處長林秀鳳處長表示，安置中的兒少有些因原生家庭環境的因素，讓孩子很難在安穩的環境下求學，到寄養家庭悉心照料及孩子自身願意奮發向上，能有顯著的進步成果非常不容易，值得給他們肯定。獎助學金頒活動不僅給予寄養孩童自信及安定學習的力量，今天也邀請寄養父母一起參與活動，在正隆公司員工眷屬陪伴下，家長及孩子都度過歡樂的一天。

頒獎典禮與聯誼活動在桃園歡樂夢想國舉行，邀請來自南台北、新北市、桃園、宜蘭、新竹家扶中心及大同育幼院的寄養家庭與兒童參與，除了安排有趣的DIY手作活動，寄養家庭親子一同手做並彩繪出心目中理想的家；也安排大溪老街踏街，準備了春風家庭抽取式衛生紙致贈每位寄養家長，讓參加的寄養家庭及兒少度過溫馨的親子時光。

獲獎的兒少小欣，特別親手繪製美麗的雞蛋花送給正隆公司表達感謝。小欣表示，雞蛋花的花語為復活和希望，感謝正隆獎學金讓她感受到來自社會滿滿的溫柔支持，讓她對未來更有希望、能大步勇敢向前。第19屆曾獲獎的妍妍，相隔兩年本屆再度獲獎，妍妍表示感謝正隆獎學金的鼓勵與肯定，跟寄養父母去逛賣場時，看到春風衛生紙就會聯想到「啊！這就是給我獎學金的正隆公司做的衛生紙」。

正隆關懷兒童基金會自2007年開始與家扶合作，2010年起因為結案寄養少年的助學需求，正隆增加鄭火田慈善基金會「大專生獎助學金方案」，讓結束寄養安置的學子，能夠穩定升學、安心讀書。

正隆獎助學金今年加碼支持家扶寄養兒少獎學金。記者鄭國樑／攝影
正隆獎助學金今年加碼支持家扶寄養兒少獎學金。記者鄭國樑／攝影
分享

寄養家庭衛生紙親子

相關新聞

一張圖 秒懂新竹桐花哪裡最美

2018-04-21 15:08

迷途保育綠蠵龜 本月第二次在新月沙灣擱淺

2018-04-21 14:26

民進黨首推新舊各半共12人參選竹市議員

2018-04-21 14:14

門前300棵落羽松 美到變全台唯一「落羽松路」

2018-04-21 10:00

今天要停水10小時 竹縣民眾看過來

2018-04-21 07:53

竹縣推健康盒餐 19家獲認證

2018-04-21 00:00

補助節能家電 苗栗受理申請

2018-04-20 23:56

桃園管樂嘉年華 日、韓生來參演

2018-04-20 23:51

關埔3校 竹市議會：儘速回復每班29人

2018-04-20 23:48

全大運體操女選手感冒差點棄賽 醫院助奪金銀銅

2018-04-20 18:30

百年校慶千人牽罟 外埔師生街頭快閃宣傳

2018-04-20 18:22

中華職棒第五隊 朝落腳新竹的方向規畫

2018-04-20 17:24

桃園農博首創農事智慧電網 發電自給自足

2018-04-20 08:03

桐花列車進駐客家文化館 搭小火車浪漫賞桐花

2018-04-20 07:48
看更多

熱門文章

門前300棵落羽松 美到變全台唯一「落羽松路」

2018-04-21 10:00

陳菊交接代理市長典禮後 璩美鳳要和陳菊「握手」被擋

2018-04-20 19:54

美國在台協會搭大甲媽熱潮 大方送1萬5千支雞腿

2018-04-20 18:59

影／又打群架了！大甲媽回鑾彰化再爆衝突

2018-04-21 01:24

上有政策下有對策？我就是不願付費停在停車格內

2018-04-20 21:23

爆竹煙火悄無聲音 大甲媽回鑾彰化再進步

2018-04-21 02:06

影／扯！大媽超浪費 把愛心冰箱物資丟地踢大街

2018-04-21 08:49

大甲媽回鑾盛況空前 但今年少了…

2018-04-21 16:05

大甲媽墊轎金 裕珍馨明天發3600個

2018-04-21 10:02

浴火重生！台南新化老街泰香餅鋪老店將再起

2018-04-21 07:58

大甲媽祖明晚回鑾 上午10時開始交管

2018-04-21 12:13

高市府5首長人事確定 蔡復進接任副市長

2018-04-21 10:23

影╱大甲媽遶境鞭炮出意外 1女被炸傷臀

2018-04-21 09:46

影╱高麗菜價跌成菜土 台東菜農開放5顆1百自己採

2018-04-21 12:16

到花蓮玩就對了! 台塑振興觀光首發團抵花蓮

2018-04-21 11:27

嘉義市鞦韆節藝高人膽大 王紹偉：靈魂快出竅

2018-04-21 15:12

影╱福隆沙雕今登埸 顛倒主沙雕高10米吸晴

2018-04-21 11:04

大甲媽回鑾爆衝突2警受傷 警方逮捕2人

2018-04-21 11:21

今天要停水10小時 竹縣民眾看過來

2018-04-21 07:53

花蓮震災永久屋將動土 拚1年完工

2018-04-21 12:04

「老師我可以！」 腦麻童上場打排球賽

2018-04-20 19:52

爆乳比基尼妹服務車友 自動化機車清洗店出新招

2018-04-21 16:01

盛世、黃金雙公主同日靠基隆港 帶進1萬人次遊客

2018-04-21 14:34

沒獎牌只有粽子的熱粽盃排球賽 6年從15隊到78隊參賽

2018-04-20 22:00

北市第一果菜市場 5蔬果殘留農藥超標

2018-04-20 22:17

台中綠議員初選 張溫鷹女陳俞融申訴拚翻盤

2018-04-20 23:29

南興國小圖書館像誠品 在這裡看書好幸福

2018-04-20 19:43

22日機蛋、法輪功遊行登場 北市有交管

2018-04-21 08:59

一張圖 秒懂新竹桐花哪裡最美

2018-04-21 15:08

楠西楊桃 剩少數老農苦撐

2018-04-20 23:19

台中蓋社宅 樹保團體憂荔枝森林不保

2018-04-21 12:31

新北戶政展名人榜 知名藝人歌手入列

2018-04-20 19:55

民進黨首推新舊各半共12人參選竹市議員

2018-04-21 14:14

交互詰問說柯文哲的優點 丁守中：認清白色力量執政差

2018-04-21 16:14

走讀北市信義區8路線 即起免費報名

2018-04-21 07:53

海洋熊讚亮相熊粉卻哭了 因為「捨不得舊的」

2018-04-21 16:05

遶境鞭炮炸破臀 女深二度灼傷

2018-04-20 22:59

北市啟動都計通盤檢討 士林、內湖、南港在內政部審議

2018-04-21 09:23

關埔3校 竹市議會：儘速回復每班29人

2018-04-20 23:48

圓林園周邊白線違停 改畫紅線

2018-04-20 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top