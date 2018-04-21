親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／蔡總統返台談話 要求國安會提非洲計畫

一條龍茅坑掰掰 陸廁所革命 日韓搶搭「馬桶順風車」

紅火蟻出沒 竹縣府成立專案小組因應

2018-04-21 13:00中央社 新竹縣21日電

紅火蟻出現在公共場域的消息近期在新竹縣頻傳，新竹縣政府農業處目前已成立專案小組因應，防範紅火蟻傷人事件發生，並積極在紅火蟻巢穴施灑低毒性藥劑，防治紅火蟻增生。

新竹縣政府農業處長邱世昌受訪表示，根據統計，新竹縣自民國93年發生首例紅火蟻出現後，到106年底止，共列管案件1169件，防治面積約1萬663公頃，主要發生於湖口、新豐、竹東、新埔、關西、竹北等毗鄰桃園市的各鄉鎮市。

邱世昌指出，自今年3月起，竹北高鐵區域及興隆路、文興路，以及週邊學校等地，密集通報發生紅火蟻疫情，大多發生在公園、分隔島、停車場及人行步道等公共區域，對一般民眾危害比較直接，經縣長邱鏡淳指示，已成立專案小組因應，由各權責單位負責，共同防範紅火蟻傷人事件發生。

邱世昌表示，若螞蟻窩的高度超過5公分，就是紅火蟻的巢穴，紅火蟻在天氣炎熱時的活動力最強，民眾若發現紅火蟻時，切勿驚動牠，以免遭受攻擊，應立即向村里辦公室、鄉鎮市公所或縣政府通報，由專業人員前往評估與處理。

邱世昌說，縣府將於4月26日下午1時30分召開「新竹縣107年度第2次入侵紅火蟻防治工作推行會議」，會議將請各權責單位，就已列管案件逐一盤點瞭解，確實編列預算辦理防治、監測及解除列管作業。

紅火蟻疫情

相關新聞

今天要停水10小時 竹縣民眾看過來

2018-04-21 07:53

竹縣推健康盒餐 19家獲認證

2018-04-21 00:00

補助節能家電 苗栗受理申請

2018-04-20 23:56

桃園管樂嘉年華 日、韓生來參演

2018-04-20 23:51

關埔3校 竹市議會：儘速回復每班29人

2018-04-20 23:48

全大運體操女選手感冒差點棄賽 醫院助奪金銀銅

2018-04-20 18:30

百年校慶千人牽罟 外埔師生街頭快閃宣傳

2018-04-20 18:22

中華職棒第五隊 朝落腳新竹的方向規畫

2018-04-20 17:24

桃園農博首創農事智慧電網 發電自給自足

2018-04-20 08:03

桐花列車進駐客家文化館 搭小火車浪漫賞桐花

2018-04-20 07:48
看更多

熱門文章

門前300棵落羽松 美到變全台唯一「落羽松路」

2018-04-21 10:00

陳菊交接代理市長典禮後 璩美鳳要和陳菊「握手」被擋

2018-04-20 19:54

美國在台協會搭大甲媽熱潮 大方送1萬5千支雞腿

2018-04-20 18:59

影／又打群架了！大甲媽回鑾彰化再爆衝突

2018-04-21 01:24

台南永康首見45米大道 地方爭取命名「康橋大道」

2018-04-20 16:43

汰換節能家電苗栗縣府有補助 申請要快

2018-04-20 16:37

上有政策下有對策？我就是不願付費停在停車格內

2018-04-20 21:23

國民黨將徵召蘇清泉參選屏東縣長 蘇清泉：大家一起拚

2018-04-20 15:46

吳音寧備詢要求先發言 議員拒絕：你反質詢喔

2018-04-20 17:26

中華職棒第五隊 朝落腳新竹的方向規畫

2018-04-20 17:24

影／扯！大媽超浪費 把愛心冰箱物資丟地踢大街

2018-04-21 08:49

補助旅行業獨厚南部 南投縣長鳴不平

2018-04-20 16:52

爆竹煙火悄無聲音 大甲媽回鑾彰化再進步

2018-04-21 02:06

遠東新埔廠換季展售會 涼被千元有找、竹炭枕199元

2018-04-20 18:46

照片遭冒用 黃思婷電水果行：「買榴槤有打折嗎？」

2018-04-20 14:46

浴火重生！台南新化老街泰香餅鋪老店將再起

2018-04-21 07:58

大甲媽墊轎金 裕珍馨明天發3600個

2018-04-21 10:02

高市府5首長人事確定 蔡復進接任副市長

2018-04-21 10:23

影╱大甲媽遶境鞭炮出意外 1女被炸傷臀

2018-04-21 09:46

女大生手繪川崎寶寶貼圖 一度因「太暴露」遭退稿

2018-04-20 16:07

大甲媽祖明晚回鑾 上午10時開始交管

2018-04-21 12:13

陸客不來景氣寒冬？汽旅業逆勢砸9億建2館

2018-04-20 18:53

金門是水獺樂土？韓國專家跨海來取經

2018-04-20 17:47

五股公所首度與監理站合作 現地考照好便民

2018-04-20 18:35

「老師我可以！」 腦麻童上場打排球賽

2018-04-20 19:52

百年校慶千人牽罟 外埔師生街頭快閃宣傳

2018-04-20 18:22

陳菊和代理市長交接 4度哽咽、流淚到眼睛紅腫

2018-04-20 16:04

沒獎牌只有粽子的熱粽盃排球賽 6年從15隊到78隊參賽

2018-04-20 22:00

北市第一果菜市場 5蔬果殘留農藥超標

2018-04-20 22:17

影╱福隆沙雕今登埸 顛倒主沙雕高10米吸晴

2018-04-21 11:04

到花蓮玩就對了! 台塑振興觀光首發團抵花蓮

2018-04-21 11:27

影╱高麗菜價跌成菜土 台東菜農開放5顆1百自己採

2018-04-21 12:16

今天要停水10小時 竹縣民眾看過來

2018-04-21 07:53

南興國小圖書館像誠品 在這裡看書好幸福

2018-04-20 19:43

大甲媽回鑾爆衝突2警受傷 警方逮捕2人

2018-04-21 11:21

好美！「粉紅瀑布」石斛蘭盛開 不下雨月底前都可賞花

2018-04-20 07:48

花蓮震災永久屋將動土 拚1年完工

2018-04-21 12:04

台中綠議員初選 張溫鷹女陳俞融申訴拚翻盤

2018-04-20 23:29

高雄市長交接管制嚴 民眾怨無法洽公

2018-04-20 16:16

22日機蛋、法輪功遊行登場 北市有交管

2018-04-21 08:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top