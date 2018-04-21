紅火蟻出沒 竹縣府成立專案小組因應

2018-04-21 13:00 中央社 新竹縣21日電



紅火蟻出現在公共場域的消息近期在新竹縣頻傳，新竹縣政府農業處目前已成立專案小組因應，防範紅火蟻傷人事件發生，並積極在紅火蟻巢穴施灑低毒性藥劑，防治紅火蟻增生。

新竹縣政府農業處長邱世昌受訪表示，根據統計，新竹縣自民國93年發生首例紅火蟻出現後，到106年底止，共列管案件1169件，防治面積約1萬663公頃，主要發生於湖口、新豐、竹東、新埔、關西、竹北等毗鄰桃園市的各鄉鎮市。

邱世昌指出，自今年3月起，竹北高鐵區域及興隆路、文興路，以及週邊學校等地，密集通報發生紅火蟻疫情，大多發生在公園、分隔島、停車場及人行步道等公共區域，對一般民眾危害比較直接，經縣長邱鏡淳指示，已成立專案小組因應，由各權責單位負責，共同防範紅火蟻傷人事件發生。

邱世昌表示，若螞蟻窩的高度超過5公分，就是紅火蟻的巢穴，紅火蟻在天氣炎熱時的活動力最強，民眾若發現紅火蟻時，切勿驚動牠，以免遭受攻擊，應立即向村里辦公室、鄉鎮市公所或縣政府通報，由專業人員前往評估與處理。

邱世昌說，縣府將於4月26日下午1時30分召開「新竹縣107年度第2次入侵紅火蟻防治工作推行會議」，會議將請各權責單位，就已列管案件逐一盤點瞭解，確實編列預算辦理防治、監測及解除列管作業。