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吃竹縣推健康餐盒好健康 熱量低於800大卡

2018-04-21 00:01聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

外食族多，竹縣推健康餐盒」新竹縣衛生局輔導店家，縣內共19家盒餐業者通過「健康盒餐認證」﹐設計低熱量、均衡飲食、全穀類主食、減油、採用在地食材的健康盒餐。縣長邱鏡淳表示，要讓外食民眾於日常生活中能選擇及購買「安全、衛生、健康、均衡、美味、具熱量標示」的健康盒餐。

國健署在106年調查，新竹縣18歲以上民眾天天有吃足3份蔬菜、2份水果的比例只有20%﹐因此認證便當需要符合多蔬菜的原則。新竹縣衛生局長殷東成說，外食人口比率增加，傳統盒餐熱量偏高，長期飲食攝取不均衡容易導致肥胖。

邱鏡淳表示，今年推動縣內盒餐業者進行「健康盒餐認證」，共有19家業者響應。在餐盒設計上，透過減量，並控制餐盒內總熱量在800大卡以下，選用非精緻的全穀類米飯取代傳統白米飯。

他說，在蛋白質如豆魚蛋肉總量也每餐控制不超過3份，同時要有3種以上、合計1.5份的蔬菜，少油、少鹽、少醬汁、肥肉、以及加工或醃漬食品，最重要得用水果替代店內的冬瓜茶、紅茶等含糖飲料，能過關被認證入列。

殷東成說，健康盒餐的7大原則中，民眾可能無法拿捏所謂「1份豆魚肉蛋」，「1份」就是合併3根指頭的大小。3種以上蔬菜，總量要達1.5份，「每份」為拳頭的大小。

邱鏡淳表示，除透過盒餐烹調方式達到健康飲食，更鼓勵業者使用在地蔬果幫助農民，改以在地水果取代含糖飲料。未來，也計畫辦理在地健康蔬果汁的認證，讓業者提供多元化餐飲。

新竹縣衛生局輔導店家，設計低熱量、均衡飲食、全穀類主食、減油、打造使用在地食材的...
新竹縣衛生局輔導店家，設計低熱量、均衡飲食、全穀類主食、減油、打造使用在地食材的健康盒餐。記者郭宣彣／攝影
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新竹縣衛生局輔導店家，設計低熱量、均衡飲食、全穀類主食、減油、打造使用在地食材的...
新竹縣衛生局輔導店家，設計低熱量、均衡飲食、全穀類主食、減油、打造使用在地食材的健康盒餐。記者郭宣彣／攝影
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新竹縣衛生局輔導店家，設計低熱量、均衡飲食、全穀類主食、減油、打造使用在地食材的...
新竹縣衛生局輔導店家，設計低熱量、均衡飲食、全穀類主食、減油、打造使用在地食材的健康盒餐。記者郭宣彣／攝影
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縣長邱鏡淳（左二）指出，縣府推動盒餐業者進行「健康盒餐認證」，共有19家業者響應...
縣長邱鏡淳（左二）指出，縣府推動盒餐業者進行「健康盒餐認證」，共有19家業者響應。記者郭宣彣／攝影
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外食邱鏡淳

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