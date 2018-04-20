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龜山棒球小將奪勝 取得LLB亞太區少棒國家代表權

2018-04-20 19:27聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市龜山國小棒球隊發揮實力，今天成功在謝國城杯全國少棒錦標賽，以7：3比數擊敗高雄市中正國小勇奪冠軍，取得參加2018年世界少棒聯盟LLB亞太區少棒錦標賽的國家代表權，6月30日到7月6日將飛往韓國首爾參賽。

桃園市曾在105年由中平國小拿下謝國城杯冠軍，今年龜山國小被視為奪冠熱門，自預賽開始連續扣倒新竹市、宜蘭縣與台東縣等對手，取得B組勝部冠軍，接著對上A組敗部冠軍臺南市，也提早以21:0的優異成績進入冠軍戰。

桃園市代表隊連續4年打進冠軍戰，龜山國小今年表現仍然氣勢如虹，一局上就擊出全壘打以2:0領先，第3局及第5局又再以全壘打將比數拉開至7:1，高雄市中山國小雖然在6局下靠著投手不穩將比數追回至7:3，但打擊火力不連串。

終場龜山國小在今天擊出2支全壘打的隊長潘宇翔及投手王彥恩、潘詳淯的帶領之下，以7:3奪冠；總教練李政達說，比賽前四場都是提前結束，沒有失分，冠軍戰選手也都調整得不錯，投打表現都發揮應有實力，穩步取得冠軍勝利。

桃園市政府教育局指出，龜山國小拿下謝國城杯冠軍後，確定將代表台灣參加6月30日至7月6日在韓國首爾舉行的2018年世界少棒聯盟（11-12歲組）亞太區少棒錦標賽，爭取亞太區代表權進軍美國威廉波特，盼外界多給予支持。

桃園市龜山國小棒球隊發揮實力，今天成功在謝國城杯全國少棒錦標賽，以7：3比數擊敗...
桃園市龜山國小棒球隊發揮實力，今天成功在謝國城杯全國少棒錦標賽，以7：3比數擊敗高雄市中正國小勇奪冠軍，取得參加2018年世界少棒聯盟LLB亞太區少棒錦標賽的國家代表權。圖／市府提供
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桃園市龜山國小棒球隊發揮實力，今天成功在謝國城杯全國少棒錦標賽，以7：3比數擊敗...
桃園市龜山國小棒球隊發揮實力，今天成功在謝國城杯全國少棒錦標賽，以7：3比數擊敗高雄市中正國小勇奪冠軍，取得參加2018年世界少棒聯盟LLB亞太區少棒錦標賽的國家代表權。圖／市府提供
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