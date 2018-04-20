桃園社宅展示館 5月起參觀改預約制

2018-04-20 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府首波規畫10處社會住宅，為讓外界提前了解桃市社宅規畫，蘆竹二號基地打造社宅展示館，4月2日起正式開放自由參觀，吸引不少民眾造訪，考量一旁社宅工地出入安全，住宅發展處決定5月起將全面改為預約制。

蘆竹二號基地社會住宅展示館如同建案樣品屋，社宅一至三房型全都露，市府指出，桃園市弘洋家具、HOLA特力和樂、歐德集團優渥實木等廠商協助，採公益合作方式打造，4月起開放參觀，讓民眾一窺桃園市社會住宅房型樣貌。

住宅發展處住宅規畫科長羅惠齡說，社宅展示館4月2日起對外開放，周一到周五上班日採自由參觀，每天早上10點和下午2點各有一場導覽場次，半個多月來已有五百多人造訪「賞屋」，但展示館旁就是社宅工地，現正開挖地下室。

羅惠齡說，考量民眾參觀安全，也方便工地作業，目前至4月底仍維持上班日對外開放，但下月開始將採預約參觀制，且僅周二、周四兩天開放，專人導覽分為早上10點及下午2點各一場，民眾必須事先透過電話或網路預約才行。

住宅發展處指出，即日起已可預約5月份導覽，單一場次最低3人，最多25人，專人導覽每場次30分鐘，預約電話可洽03-3298600或網路預約https://docs.google.com/forms/d/1HscXWNlgXIr7osNkouUkANjAzASZp_Xyn4FvF74JEWM/viewform?edit_requested=true。