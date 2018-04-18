延宕7年國2甲「天空斷橋」要動了 鄭文燦：下月中開工

2018-04-18 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



國道2號國2甲快速道「天空斷橋」延宕7年，引起大園地方鄉親批評，在本報報導下，市長鄭文燦十分關心進度，他今天傍晚表示，國2甲線大園交流道延伸到台15線工程，市府與交通部高速公路局協調後，高公局已在2月完成徵收發包，目前先動工整地，預定5月12日舉行開工典禮。

為改善大園中正東路、民生路及國際路交通壅塞，國2甲線自大園交流道到大園台15線，採高架化，全長2公里，長期延宕形成「天空斷橋」特有地標，多年來備受大園人批評，鄭文燦多次會勘重視和立委持續關心下，今年終於進入動工階段，未來完工通車，經國2甲線直通台15線或前往台61快速道，解決大園塞車問題。

交通局長劉慶豐今晚表示，國2甲線工程分大園交流道到台15線、台15線延長到台61線等兩階段推動，鄭市長上任後提出大園交流道「天空斷橋」施工延宕是政府恥辱，並多次向行政院協調溝通核定，高公局取得一般徵收與民航局公有地撥用，並在發包後目前先整地。