無障礙微旅行 身障者6路線玩桃竹

2018-04-19 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹報導



新竹市無障礙微旅行今年帶身障者跨縣市出遊。 圖／竹市社會處提供 分享 facebook

想要出門走走，但是推著輪椅不方便怎麼辦？新竹市政府今年再度推出「無障礙微旅行」，讓身障者由配角變主角，出遊不再只是幫忙顧包包。無障礙微旅行今年共6條路線，包含新竹縣市與桃園市，開放200名身障者報名參加，讓有障礙的身障者看到無障礙世界的美好。

今年無障礙微旅行服務對象包含輪椅朋友、視障朋友與心智障礙朋友，行程包含文青路線、談情路線，或是當大廚、明星與重溫學生時光。參與「當一天明星」首波試玩團的34歲唐寶寶小良，不擅說話，卻在微旅行後，將學做貢丸、慢慢捏著肉泥，做出一顆顆貢丸的滿足心情畫成一幅畫，送給新竹市長林智堅。

「每個人都會老，也會面臨同樣需求」林智堅表示，無障礙旅行是人權，更是每人都會面臨的需求，去年團員美金姊反映「下次想踩點其他縣市」，讓今年行程擴增至竹縣、桃園市，市府也另外啟動「身心障礙手搖自行車」計畫，身障朋友也能透過自己力量，體驗城市的美好風貌。

負責規劃的多扶事業執行長許佐夫表示，新竹市無障礙微旅行除了有空間寬敞的專車到府、全程接駁，還有專屬管家隨行、貼心照料，景點、餐廳無障礙，讓身心障礙者無憂無慮暢遊。

社會處代理處長魏幸雯表示，只要設籍且實際居住新竹市，領有竹市身心障礙證明／手冊之行動不便者或心智障礙者，每人可有一名陪同者一起出遊，報名專線02-89310123。