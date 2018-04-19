鹿湖山崩坍路斷 居民回不了家

2018-04-19 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗報導



苗栗縣南庄鄉鹿湖、鹿山對外301農路，因鹿湖山（又名山羊山）大坍方阻斷交通，土石又堆積在比林溪河床高達10層樓，有形成堰塞湖危險，公共工程委員會等相關單位人員昨天會勘，決議先搶通301農路，並疏通比林溪，長期必須規畫替代道路。 苗栗縣南庄鄉鹿湖山大山崩，土石傾洩而下，讓人怵目心驚。 圖／苗栗縣政府提供 分享 facebook

昨天會勘過程，鹿湖山不時發生落石，「轟隆」、「轟隆」聲音回響在山谷，南庄鄉民代表風英雄、風勝華及東河村長風木基形容是「彷彿風一吹就會崩落」！居民個個心驚膽戰。

山崩造成301農路一大段路消失，鹿湖、鹿山部落居民無法上山採詉竹筍，整理甜柿、高麗菜園，損失相當慘重。 苗栗縣南庄鄉鹿湖山大坍方阻斷交通，301農路一大段路消失，電線桿孤懸在崩坍口。 記者范榮達／攝影 分享 facebook

81歲鹿山居民胡美英大約2個月沒回老家了，她說，山崩前一天，兒子載她下山，結果隔天下雨，鹿湖山坡土石就不斷崩落，有家回不去「很辛酸」！

苗栗縣前縣員楊文昌表示，鹿湖、鹿山常住20多人，平時約有4、50人，採竹筍或是甜柿產季則有上百人上山工作，301農路的災害，居民只能夠遠望家園，生計也大受影響，希望縣府相關單位人員正視解決。 行政院公共工程委員會等相關單位人員昨天會勘鹿湖山坍方災情，個個面色凝重。 記者范榮達／攝影 分享 facebook

公共工程委員會、原住民族委員會、水土保持局、林務局、苗栗縣政府、南庄鄉公所等相關單位人員昨天會勘，都認為復舊工程浩大，且崩坍也還沒有穩定，鄉公所優先搶通301農路，並疏通比林溪土石，避免堰塞湖阻斷流水成災，縣府盡快規畫評估替代道路，此外，建請水土保持局分期分階段治理山坡地。