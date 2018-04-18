新竹獨有無障礙微旅行 6大路線讓身障者遍覽美景

2018-04-18 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



上電影院、到公園散步、周末外出旅遊，一般民眾能說走就走，但對身障朋友卻十分不簡單，新竹市政府去年創全國首例推出「無障礙微旅行」，讓身障者由配角變主角，「出遊不再只是顧包包」，今年無障礙微旅行擴增為6條路線、開放200名身障者並增加外縣市旅行路線，盼讓身障朋友看到世界的美好。

今年無障礙微旅行服務對象包含輪椅朋友、視障朋友與心智障礙朋友，參與「當一天明星」首波試玩團的34歲唐寶寶小良，雖不擅於說話，但在參與微旅行後，將過程中學做貢丸，慢慢捏著肉泥，做出一顆顆貢丸的滿足心情化成一幅畫，贈送給新竹市長林智堅，場面溫馨。

「每個人都會老，也都會面臨同樣需求」林智堅引用聯合國秘書長Rifai發言表示，無障礙旅行是人權，更是每個人都會面臨的需求，他說，去年無障礙微旅行迴響熱烈，團員美金姊反映「下次想踩點其他縣市」，讓今年行程擴增至新竹縣、桃園市，包含大廚師、大明星、談戀愛、回到小時候等精彩路線。

負責規劃無障礙微旅行的多扶事業執行長許佐夫表示，無障礙微旅行不是特權，而是人權，且不只是帶身心障礙者出門看風景，而是醫療一環，更是喘息照護的延伸。他說，新竹市無障礙微旅行除了有空間寬敞的專車到府、全程接駁，還有專屬管家隨行、貼心照料，景點、餐廳無障礙，讓身心障礙者無憂無慮暢遊。