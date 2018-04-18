後花園變山迷宮 桃市虎頭山公園入口路線標示不清

2018-04-18 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



有「桃園後花園」美稱的桃園市虎頭山公園，假日有2至3萬人次前往遊憩爬山，不過市議員范綱祥日前於議會質詢，點出虎頭山公園步道多，但小路多且複雜，且因出入口方向標示不清，導致民眾走得進去，無從判斷出口在哪，導致在公園內迷路、繞路，民眾抱怨「爬山變爬迷宮」，觀旅局回應，有不少道路為山友自行開發，將會在後山重要結點設置臨時指標，提供民眾方向指引。

市議員范綱祥指出，虎頭山風景特定區已開發面積約為15公頃，要前往山區的話，入口可從北開始計算，包括環保公園北側、公園路主要入口、南崁溪旁入口、長壽路516巷、春天農場、長壽路164巷、光峰路281巷等，共7個入口。

范綱祥表示，根據現有的路標系統，雖然有標示如何前往虎頭山，但碰到岔路或小路時，沒有標示前往7個出入口方向，尤其假日有2至3萬人次到這裡健行休閒，不少民眾走的進來、走不出去，平時只要1個多小時的路程，繞了2個小時才走出來，遭稱「來爬山變爬迷宮」。

范綱祥指出，去年12月7日虎頭山公園至環保公園遊憩動線及空間整建工程開工，將於後山建置1條整合步道系統、山稜小徑及桃11號道路的生態步道，預計今年中發包，今年虎頭山風景特定區都更後，會陸續建置3條生態步道，共將建置6條步道，未來虎頭山公園也從15公頃公園，擴大為720公頃風景特定區，步道風格標示不清，恐怕讓爬山民眾不易辨識。