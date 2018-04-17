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邱鏡淳宣布：30所小學推動電腦程式語言教育

2018-04-17 17:36聯合報 記者林家琛╱即時報導

新竹縣長邱鏡淳希望國小學童能跟上人工智慧（AI）的風潮，要在縣內30所小學進行為期一學期的「大手牽小手科丁(Coding)教育」課程，期許學生們即早學習電腦程式語言，成為符合未來科技潮流的頂尖人才。

縣府今天感謝前副縣長徐柑妹穿針引線，讓新竹縣政府與微星科技、科丁聯盟協會及大華科大、中國科大攜手合作，啟動「大手牽小手科丁課程」合作方案。

邱鏡淳表示，AI人工智慧是趨勢潮流，勢不可擋，縣府團隊積極結合產、官、學、研各界資源，將新竹縣打造成為具備國際競爭力的智慧城市，2016年榮獲ICF TOP7國際智慧城市的殊榮。他特別感謝電競標竿品牌微星科技公司大力贊助，以及科丁聯盟協會整合運作，推動縣內30所學校推廣科丁電腦程式語言教育，讓AI人工智慧科技教育向下扎根，儲備科技產業的競爭力。

科丁聯盟協會理事長劉文堂指科技創新服務是未來趨勢，他以Trivago為例，透過雲端資料庫的擷取，消費者即可在網路上搜尋比價訂房，創造出數位經濟。微星科技長期關注年輕朋友在電競活動所展現的能量與創意，贊助超過20個職業電競團隊，微星協理簡文哲表示，唯有電腦程式語言教育下向扎根，才是創造世代優質人才的不二法門，能夠與新竹縣聯盟合作營造普及化的科丁教育，別具意義與價值。

新竹縣長邱鏡淳（右四）希望國小學童能跟上人工智慧（AI）的風潮，要在縣內30所小...
新竹縣長邱鏡淳（右四）希望國小學童能跟上人工智慧（AI）的風潮，要在縣內30所小學進行為期一學期的「大手牽小手科丁(Coding)教育」課程。照片／縣府提供
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邱鏡淳

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