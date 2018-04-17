邱鏡淳宣布：30所小學推動電腦程式語言教育

2018-04-17 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



新竹縣長邱鏡淳希望國小學童能跟上人工智慧（AI）的風潮，要在縣內30所小學進行為期一學期的「大手牽小手科丁(Coding)教育」課程，期許學生們即早學習電腦程式語言，成為符合未來科技潮流的頂尖人才。

縣府今天感謝前副縣長徐柑妹穿針引線，讓新竹縣政府與微星科技、科丁聯盟協會及大華科大、中國科大攜手合作，啟動「大手牽小手科丁課程」合作方案。

邱鏡淳表示，AI人工智慧是趨勢潮流，勢不可擋，縣府團隊積極結合產、官、學、研各界資源，將新竹縣打造成為具備國際競爭力的智慧城市，2016年榮獲ICF TOP7國際智慧城市的殊榮。他特別感謝電競標竿品牌微星科技公司大力贊助，以及科丁聯盟協會整合運作，推動縣內30所學校推廣科丁電腦程式語言教育，讓AI人工智慧科技教育向下扎根，儲備科技產業的競爭力。