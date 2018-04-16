民進黨提攜新人參選 有5人出自林智堅團隊

2018-04-16 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



民進黨新竹市黨部公布市議員提名及徵召的6名新人名單，有5人出自新竹市長林智堅的市府團隊、1人是柯建銘的助理，林智堅在民進黨新竹市議員「換血過程」展現旺盛企圖心。

林智堅今天在臉書波文「創造幸福的團隊 讓我們並肩一起努力」力挺子弟兵。他用感性的筆調說，新竹市是一座改變中的城市，今天順利產生市議員人選的提名，也呼應了這股改變的脈動，感謝鄭宏輝、鄭正宗與吳秋穀這三位議員過去這三年多來在議會上對於市政的關心，對於市民朋友的照顧，還有對於後輩的培養與提攜，共同為這座城市注入新血，也為政治經驗的傳承立下典範。

幸福城市的打造，需要創造幸福的團隊：我們有3位現任東區議員鄭貴元、曾資程、劉聲正，南區議員施乃如，北區議員李妍慧，以及香山議員林盈徹要繼續服務市民朋友；此外我們更加積極提攜後進，曾擔任市長室主任、現任市黨部執行長的賴稟豐加入北區，擔任柯建銘柯總召特別助理、可說是我的師妹鄭美娟投入東區，在市政上我相當倚重的兩位秘書曾文濤與陳建名分別投入東區與西區，還有充滿愛心的社會處長陳雪慧投入香山區，以及辦公室主任「小白」劉康彥投身北區，要爭取為大家服務的機會，延續幸福的市政。現任受市民朋友好評且實力堅強的6位議員，加上這6名在市政上同時具有歷練與熱情幹勁的生力軍，共12人組成的幸福團隊，將成為大家打造幸福城市的最佳幫手。

在這裡，我要特別感謝鄭宏輝議員，擔任新竹市義消總隊總隊長、義消全國聯合總會副總會長的他，同時也是市議會黨團總召，這三年多來在議會折衝樽俎，協調溝通是我們幸福施政的最大幫手；未來，我相信在城市的幸福工程上他也不會缺席。