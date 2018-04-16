來賞4月雪 新竹縣市推跟著桐花趣旅行

2018-04-16 18:38 中央社 新竹市16日電



4月桐花盛開，新竹縣、市政府均舉辦桐花祭活動，各自推出賞桐行程，包括新竹縣的美食、品茶與賞螢等路線，新竹市則有達人帶路，走訪賞桐秘境，邀民眾一起跟著桐花去旅行。

新竹縣政府文化局長張宜真受訪表示，「花見浪漫台三線新竹縣客家桐花祭」系列活動將於21日登場，包括由文化局主辦2個梯次的「跟著桐花趣旅行」，也結合4個鄉鎮推出18梯次的全新賞桐路線，內容包括嚐美食、野餐尋桐花、品茶、賞螢等。

張宜真指出，「跟著桐花趣旅行」為5月6日及5月12日兩梯次，參加者可獲贈桐花環保杯帶，每梯次計20位名額，4月17日上午10時起開放網路報名，活動報名網址為http://goo.gl/6YGcs4。

張宜真說，新竹縣湖口鄉、橫山鄉、北埔鄉與尖石鄉等4個鄉公所及9個社區，自4月21日至5月12日同步辦理桐花系列活動，推出9條路線、18梯次的賞桐之旅，報名詳情可上https://goo.gl/nHuQhX 查詢。

另外，新竹市政府推出「新竹市客家桐花祭-漫遊桐花小旅行」，將於4月27日至5月13日期間登場，規劃「古蹟人文桐花巴士行」、「茄苳梯田桐花單車行」、「鹽港溪河畔桐花單車行」3條賞桐路線，邀請達人帶路，探訪新竹市的賞桐秘境。

新竹市文化局副局長李欣耀受訪表示，今年漫遊桐花小旅行推出3條路線、9個梯次，共計210個名額，名額有限，於4月18日上午10時開放網路報名，活動資訊與報名請上https://goo.gl/YvgEaG查詢。

李欣耀說，除了漫遊桐花小旅行，活動期間的每週末，分別在青青草原、中華大學白馬湖畔草地及香山區中隘里伯公廟前舉行小型藝文活動，包括音樂、戲曲演出及創意市集，與民眾一起共度愉快的假日時光。