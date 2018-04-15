親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「黃金海岸」鐵欄杆鏽蝕無人管 市府應正視遊客安全

2018-04-15 19:48聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市大園區圳頭里海岸線，在前桃園縣長呂秀蓮時代規畫「黃金海岸」失敗後，過去以來自行車道鐵欄竿，在長期海風侵蝕已出現鏽蝕、斑剝損壞嚴重，圳頭里長卓榮騰今天下午說，「黃金海岸」自行車道鐵欄杆被海風鏽蝕毀損嚴重，2年來一再反應、會勘沒有下文，昨天他當面向鄭文燦市長陳情，希望市府重視整修，維護遊客安全。

20年前，呂秀蓮擔任桃園縣長時期，提出大園許厝港國家溼地範圍的圳頭里海岸規畫「黃金海岸」，如今「黃金海岸」計畫早已不存在，地方空留「黃金海岸名稱」，卓榮騰說，「黃金海岸」興建休閒自行車道，未料長約1公里的自行車道鐵欄竿受海風鏽蝕嚴重，影響景觀和遊客休閒安全。

卓榮騰趁鄭文燦出席大園活動時，當面提出鏽損照片陳情改善，鄭文燦當場允諾，指示交由市政府海岸管理處處理。市府海管處長林立昌說，他已勘察圳頭濱海自行車道欄杆鏽蝕現況，因欄杆使用鐵金屬材料，長期受海風、鹽分鏽蝕損毀，未來將換成抗腐蝕性的塑木材料取代，預定明年編列預算後，鐵欄杆全部換成塑木材料，延長使用年限。

卓榮騰說，圳頭黃金海岸屬於大園許厝港國家溼地範圍，夏日更吸引遊客騎乘自行車休閒、欣賞夕陽海景，但是鐵欄杆鏽蝕2年來，向市府反應陳情和民代會勘至少5次，都沒有結果，這次再陳情，希望市

長和市府重視改善，維護自行車道景觀和夏日遊客安全。

桃園市大園區圳頭里「黃金海岸」的自行車道鐵欄竿鏽蝕損壞嚴重（見圖）未改善危及安全...
桃園市大園區圳頭里「黃金海岸」的自行車道鐵欄竿鏽蝕損壞嚴重（見圖）未改善危及安全，圳頭里長卓榮騰向市長鄭文燦當面陳情請求改善。記者曾增勳／攝影
分享
桃園市大園區圳頭里「黃金海岸」的自行車道鐵欄竿鏽蝕損壞嚴重（見圖）未改善危及安全...
桃園市大園區圳頭里「黃金海岸」的自行車道鐵欄竿鏽蝕損壞嚴重（見圖）未改善危及安全，圳頭里長卓榮騰向市長鄭文燦當面陳情請求改善。記者曾增勳／攝影
分享
桃園市大園區圳頭里「黃金海岸」的自行車道鐵欄竿鏽蝕損壞嚴重（見圖）未改善危及安全...
桃園市大園區圳頭里「黃金海岸」的自行車道鐵欄竿鏽蝕損壞嚴重（見圖）未改善危及安全，圳頭里長卓榮騰向市長鄭文燦當面陳情請求改善。記者曾增勳／攝影
分享

自行車鄭文燦呂秀蓮

相關新聞

桃園國民運動中心來了 運動迷嗨翻

2018-04-14 23:53

募款缺千萬 慢飛寶貝家園卡關

2018-04-14 23:53

66歲大園國中新校舍 很藝術、很科技

2018-04-14 23:53

竹市好政說明會 林智堅聊開了

2018-04-14 23:53

復刻美好時光 苗栗鐵馬進香走囉

2018-04-14 23:45

竹南特例／補選上鎮長 連3屆判無效

2018-04-14 23:20

換跑道攻「隔壁」 苑裡鎮長參選通霄鎮長

2018-04-14 23:16

苑裡鎮長參選通霄鎮長 遷戶籍學問大

2018-04-14 21:34

影／桃園煉油廠開放野餐 民眾驚呼像「生態公園」

2018-04-14 18:20

桃園國民運動中心來了！ 5月4日開幕

2018-04-14 16:03

桃煉廠「祕境」首度公開 邀民眾深入廠區大草皮野餐

2018-04-14 15:53

拚議會過半 桃園綠營市議員提34席

2018-04-14 15:09

影／美像公園！配合航空城遷校 大園國中新校舍今啟用

2018-04-14 14:08

苗栗復刻60年前鐵馬進香 長征345公里

2018-04-14 13:33

北京碩士法國妞 落腳台灣推環保

2018-04-14 10:52
看更多

熱門文章

又打起來了！大甲媽祖凌晨在彰化爆發搶轎衝突

2018-04-15 02:25

大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持，會高興？

2018-04-15 08:57

孝子里長為重病母親背媽祖環島 抵奉天宮跪拜媽祖

2018-04-15 15:06

苑裡鎮長參選通霄鎮長 遷戶籍學問大

2018-04-14 21:34

零星鞭炮煙火聲 彰化歷來最安靜的大甲媽遶境

2018-04-15 04:09

桃園國民運動中心來了 運動迷嗨翻

2018-04-14 23:53

教授瘋媽祖遶境 1800學生到場「上課」

2018-04-14 23:49

里民服務當報案！退休警當里長伯 社區治安超有感

2018-04-15 11:00

熊讚改版變成這樣？ 網友直呼醜

2018-04-14 21:04

少了爆竹煙火 警：大甲媽10年通行最快速

2018-04-15 10:33

心靈曾與媽祖對話 朱朱手繪記錄各地媽祖不同神韻

2018-04-14 21:06

影／2018台南香科年首發 安定真護宮「送王」燒王船

2018-04-15 11:38

一半以上無照駕駛！雲林開辦外配免費考照加強班

2018-04-15 10:58

墾丁船帆石換新陽傘 視覺美感大大加分

2018-04-15 12:08

大甲媽搶轎打成團 律師：出現法律空窗期？

2018-04-15 13:23

熊讚多12根白毛被罵醜 北市府：18日新造型就亮相

2018-04-15 13:40

淡海輕軌夜間試車 網友搶拍PO網「終於遇到了」

2018-04-15 16:48

潑水沖厄運 新北潑水節封街慶祝

2018-04-15 11:00

新北、北市推水果公園 高雄反要移除公園果樹

2018-04-15 12:11

他們改種無毒洋蔥 樂當「快樂傻子 」

2018-04-15 07:36

大甲媽趕路神速 警：沒鞭炮差很多

2018-04-15 12:30

老屋加蓋有無房屋稅？ 稅捐處告訴你

2018-04-15 16:16

利用大數據抓出漏水點 台水研發抓漏軟體有成

2018-04-15 10:59

大甲媽遶境 搶轎又爆肢體衝突

2018-04-15 12:53

台南永康議員初選戰火猛烈！林俊憲今為陳宗明站台

2018-04-15 13:42

萬元有找或看世足賽 高市旅行公會國際旅展報好康！

2018-04-15 00:38

二仁溪成布袋蓮溪？河川局要協調南、高兩市改善

2018-04-15 07:27

竹南特例／補選上鎮長 連3屆判無效

2018-04-14 23:20

當年75萬買的大師作品「分合隨緣」 現值上億將搬家

2018-04-15 16:18

雙北定期票16日啟用 售出逾10萬張

2018-04-15 15:25

熊讚改版遭曝光 柯文哲：台北市政府沒有秘密

2018-04-15 15:38

很誠品的二手書店 茉莉翻轉台灣舊書店

2018-04-15 10:19

84歲奇葩阿嬤 73歲學畫的馬江寶治國畫個展

2018-04-14 20:14

高雄市地重劃省70億元徵地費 少康營區變小港之肺

2018-04-14 23:20

藍腹鷴寶寶落水溝 鐵漢伸暖手

2018-04-15 14:13

防PＭ2.5飆升 大甲媽祖明到新港奉天宮環局勸減炮

2018-04-15 17:09

3代傳承老店 大林菜市場「市長」春捲皮是遊子最愛

2018-04-15 09:37

智慧時代到來 划龍舟也講究「科技化」

2018-04-14 23:14

雙北公共運輸定期票明上路 民眾觀望

2018-04-14 22:55

酒駕受害人坐輪椅躦轎腳 鑾轎貼心抬高賜福

2018-04-15 16:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top