「黃金海岸」鐵欄杆鏽蝕無人管 市府應正視遊客安全

2018-04-15 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市大園區圳頭里海岸線，在前桃園縣長呂秀蓮時代規畫「黃金海岸」失敗後，過去以來自行車道鐵欄竿，在長期海風侵蝕已出現鏽蝕、斑剝損壞嚴重，圳頭里長卓榮騰今天下午說，「黃金海岸」自行車道鐵欄杆被海風鏽蝕毀損嚴重，2年來一再反應、會勘沒有下文，昨天他當面向鄭文燦市長陳情，希望市府重視整修，維護遊客安全。

20年前，呂秀蓮擔任桃園縣長時期，提出大園許厝港國家溼地範圍的圳頭里海岸規畫「黃金海岸」，如今「黃金海岸」計畫早已不存在，地方空留「黃金海岸名稱」，卓榮騰說，「黃金海岸」興建休閒自行車道，未料長約1公里的自行車道鐵欄竿受海風鏽蝕嚴重，影響景觀和遊客休閒安全。

卓榮騰趁鄭文燦出席大園活動時，當面提出鏽損照片陳情改善，鄭文燦當場允諾，指示交由市政府海岸管理處處理。市府海管處長林立昌說，他已勘察圳頭濱海自行車道欄杆鏽蝕現況，因欄杆使用鐵金屬材料，長期受海風、鹽分鏽蝕損毀，未來將換成抗腐蝕性的塑木材料取代，預定明年編列預算後，鐵欄杆全部換成塑木材料，延長使用年限。

卓榮騰說，圳頭黃金海岸屬於大園許厝港國家溼地範圍，夏日更吸引遊客騎乘自行車休閒、欣賞夕陽海景，但是鐵欄杆鏽蝕2年來，向市府反應陳情和民代會勘至少5次，都沒有結果，這次再陳情，希望市