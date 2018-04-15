親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

桃園農博美食料理實作 重新認識美食與農作

2018-04-15 15:21聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園農業博覽會「鼓勵好室」在地生活專區展區，今天假日邀來料理達人「不務正業男子 Ayo」講解、手現做野餐便當，全部採用在冠軍米、杏包菇等在地食材，市長鄭文燦和報名的遊客現學、現做、新鮮嘗，還透露自己會利用烹調紓壓「愛家好男人」的天蝎座。

鄭文燦提醒遊客，桃園農業博覽會25個展館有15個展館都會辦DIY或美食料理活動，現場還有許多小吃攤，讓農博好玩、好看也好吃，像「鼓勵好室」平日10點半、下午1點、假日下午3點安排達人教「DIY小點心」，假日中午12點半「假日好食光」傳授3道親子套餐理技巧，DIY現場就是綠美化的溫室。

新聞處長張惇涵表示，遊客今天在「鼓勵好室」完成野餐便當後，可拍攝個人的手作便當上傳Instagram，加入指定標籤「#tourto 桃園農博」，可以參加桃園市政府Instagram攝影比賽，有機會獲得手作木盒療癒系多肉小盆栽，也讓更多人感受手作野餐便當的溫度，更可從中發現展區的各種美味，看見桃園美食的魅力。

鄭文燦說，農作和食物有著密切關係，一個地方民族的飲食文化，和當地農產品息息相關。「鼓勵好室」展館內有5種不同類型的溫室，孕育不同植物生長的環境，包括蕨類、蕈類、菇類、蔬菜栽培值得好好觀賞，外面就是閩南、客家式的埤塘，很適合漫步賞景、美拍。

「鼓勵好室」展館還結合廚房與餐廳闡述從農場到餐桌的食安理念，野餐便當製作達人「不務正業男子 Ayo」教導如何製作有機、健康、養生的農博野餐便當，食材包括白米、黑糯米、菇類、紫蘇、番茄、地瓜、花椰菜、豬肉等，桃園稻米常勝軍「台稉九號米」、「桃園3號」也入菜。

鄭文燦指出，農博還有4個市集也提供許多具桃園特色的料理，為鼓勵減塑，自行攜帶餐具可享優惠，為環保盡一份心力。新聞處長張惇涵、都發局長盧維屏、農業局長郭承泉、新屋區長徐同治都出席活動。

鄭文燦（左）在料理達人傳手授技巧下完成野餐便當盒。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦（左）在料理達人傳手授技巧下完成野餐便當盒。記者鄭國樑／攝影
分享
野餐盒 DIY報名踴躍。記者鄭國樑／攝影
野餐盒 DIY報名踴躍。記者鄭國樑／攝影
分享
「鼓勵好室」規畫5種溫室。
「鼓勵好室」規畫5種溫室。
分享
桃園農博25展館有15個展館會安排DIY活動。記者鄭國樑／攝影
桃園農博25展館有15個展館會安排DIY活動。記者鄭國樑／攝影
分享

便當野餐鄭文燦

相關新聞

桃園國民運動中心來了 運動迷嗨翻

2018-04-14 23:53

募款缺千萬 慢飛寶貝家園卡關

2018-04-14 23:53

66歲大園國中新校舍 很藝術、很科技

2018-04-14 23:53

竹市好政說明會 林智堅聊開了

2018-04-14 23:53

復刻美好時光 苗栗鐵馬進香走囉

2018-04-14 23:45

竹南特例／補選上鎮長 連3屆判無效

2018-04-14 23:20

換跑道攻「隔壁」 苑裡鎮長參選通霄鎮長

2018-04-14 23:16

苑裡鎮長參選通霄鎮長 遷戶籍學問大

2018-04-14 21:34

影／桃園煉油廠開放野餐 民眾驚呼像「生態公園」

2018-04-14 18:20

桃園國民運動中心來了！ 5月4日開幕

2018-04-14 16:03

桃煉廠「祕境」首度公開 邀民眾深入廠區大草皮野餐

2018-04-14 15:53

拚議會過半 桃園綠營市議員提34席

2018-04-14 15:09

影／美像公園！配合航空城遷校 大園國中新校舍今啟用

2018-04-14 14:08

苗栗復刻60年前鐵馬進香 長征345公里

2018-04-14 13:33

北京碩士法國妞 落腳台灣推環保

2018-04-14 10:52
看更多

熱門文章

善心水餃宣布歇業 侯漢廷嘆台灣社會殺了優質好店

2018-04-14 19:14

參加農業團赴東非離鄉近半世紀 老翁圓夢回台團聚

2018-04-14 17:34

又打起來了！大甲媽祖凌晨在彰化爆發搶轎衝突

2018-04-15 02:25

大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持，會高興？

2018-04-15 08:57

南彰化選戰巾幗不讓鬚眉！縣府女股長辭官參選鄉長

2018-04-14 19:46

桃園國民運動中心來了！ 5月4日開幕

2018-04-14 16:03

苑裡鎮長參選通霄鎮長 遷戶籍學問大

2018-04-14 21:34

大甲媽進彰化萬人空巷 傳出信徒放鞭炮臉被炸傷

2018-04-14 17:38

零星鞭炮煙火聲 彰化歷來最安靜的大甲媽遶境

2018-04-15 04:09

教授瘋媽祖遶境 1800學生到場「上課」

2018-04-14 23:49

熊讚改版變成這樣？ 網友直呼醜

2018-04-14 21:04

影／大甲媽遶境無名英雄忍空汙鑽車縫 只為了恢復市容

2018-04-14 17:34

里民服務當報案！退休警當里長伯 社區治安超有感

2018-04-15 11:00

影／桃園煉油廠開放野餐 民眾驚呼像「生態公園」

2018-04-14 18:20

大甲媽遶境辦斗笠趴 顏清標：戴斗笠好處多多

2018-04-14 16:49

嘉市北排水維新段掀蓋 市民只望擺脫淹水夢魘

2018-04-14 19:49

少了爆竹煙火 警：大甲媽10年通行最快速

2018-04-15 10:33

心靈曾與媽祖對話 朱朱手繪記錄各地媽祖不同神韻

2018-04-14 21:06

綠議員初選激烈 林佳龍「支持江肇國毫無保留」

2018-04-14 19:00

影／2018台南香科年首發 安定真護宮「送王」燒王船

2018-04-15 11:38

「有吃又有拿」 金寧石蚵小麥文化季今登場

2018-04-14 18:36

桃煉廠「祕境」首度公開 邀民眾深入廠區大草皮野餐

2018-04-14 15:53

母雞帶小雞遭問「台獨紀念日」 黃國昌這樣回答

2018-04-14 18:31

桃園國民運動中心來了 運動迷嗨翻

2018-04-14 23:53

人都已移出治療為何還新增病例 龍發堂：百般不解

2018-04-14 19:42

墾丁船帆石換新陽傘 視覺美感大大加分

2018-04-15 12:08

他們改種無毒洋蔥 樂當「快樂傻子 」

2018-04-15 07:36

林智堅談鄭朝方 「彷彿看到當年的自己」

2018-04-14 17:05

98歲嬤每天海邊撿海漂垃圾 靈鷲山200多志工齊淨灘

2018-04-14 19:47

北市電動公車上路時間傳延期 業者、市府不同調

2018-04-14 16:15

大甲媽趕路神速 警：沒鞭炮差很多

2018-04-15 12:30

許忠信：台派鼓勵選台南市長 肩上責任重

2018-04-14 17:43

一下從單杯變高塔 5歲萌娃雙胞胎疊杯樂

2018-04-14 16:16

台中玉闕朝仁宮過烏溪參香 信徒迎接媽祖財神

2018-04-14 18:01

新北、北市推水果公園 高雄反要移除公園果樹

2018-04-15 12:11

遊艇、帆船加水上鋼鐵人 屏東大鵬灣一次滿足

2018-04-14 16:41

潑水沖厄運 新北潑水節封街慶祝

2018-04-15 11:00

熊讚多12根白毛被罵醜 北市府：18日新造型就亮相

2018-04-15 13:40

利用大數據抓出漏水點 台水研發抓漏軟體有成

2018-04-15 10:59

二仁溪成布袋蓮溪？河川局要協調南、高兩市改善

2018-04-15 07:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top