桃園農博美食料理實作 重新認識美食與農作

2018-04-15 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園農業博覽會「鼓勵好室」在地生活專區展區，今天假日邀來料理達人「不務正業男子 Ayo」講解、手現做野餐便當，全部採用在冠軍米、杏包菇等在地食材，市長鄭文燦和報名的遊客現學、現做、新鮮嘗，還透露自己會利用烹調紓壓「愛家好男人」的天蝎座。

鄭文燦提醒遊客，桃園農業博覽會25個展館有15個展館都會辦DIY或美食料理活動，現場還有許多小吃攤，讓農博好玩、好看也好吃，像「鼓勵好室」平日10點半、下午1點、假日下午3點安排達人教「DIY小點心」，假日中午12點半「假日好食光」傳授3道親子套餐理技巧，DIY現場就是綠美化的溫室。

新聞處長張惇涵表示，遊客今天在「鼓勵好室」完成野餐便當後，可拍攝個人的手作便當上傳Instagram，加入指定標籤「#tourto 桃園農博」，可以參加桃園市政府Instagram攝影比賽，有機會獲得手作木盒療癒系多肉小盆栽，也讓更多人感受手作野餐便當的溫度，更可從中發現展區的各種美味，看見桃園美食的魅力。

鄭文燦說，農作和食物有著密切關係，一個地方民族的飲食文化，和當地農產品息息相關。「鼓勵好室」展館內有5種不同類型的溫室，孕育不同植物生長的環境，包括蕨類、蕈類、菇類、蔬菜栽培值得好好觀賞，外面就是閩南、客家式的埤塘，很適合漫步賞景、美拍。

「鼓勵好室」展館還結合廚房與餐廳闡述從農場到餐桌的食安理念，野餐便當製作達人「不務正業男子 Ayo」教導如何製作有機、健康、養生的農博野餐便當，食材包括白米、黑糯米、菇類、紫蘇、番茄、地瓜、花椰菜、豬肉等，桃園稻米常勝軍「台稉九號米」、「桃園3號」也入菜。