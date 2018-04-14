時隔40年 大華小學金字銜重現光彩

2018-04-14 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市楊梅區私立大華中小學，今天舉辦創校56周年校慶及園遊會，同時舉行小學部新建校舍揭牌典禮。大華中學有高中、國中部及幼兒園，獨缺小學部，105年申請復校，去年8月陸續招生。新建大華雙語小學新建校舍，今在地方仕紳及貴賓見證下，風風光光落成啟用。

大華中小學董事長方海龍表示，小學部獲准復校後，大華中小學已成為南桃園地區，從幼兒園到小學、國中、高中部，貫徹12年國教的完全中學。校方會盡心辦學，以敦品勵學的校訓，揭牌儀式校方特別選用，40年前吳興街校門一模一樣的書法字體，重現大華小學金字銜牌光彩。

早在民國51年，大華小學就在台北市吳興街成立，但因故停辦。大華中學遷校桃園楊梅陽光山林社區後，環境清幽、視野遼闊，校方即積極向教育部申請大華小學復校，終在民國105正式獲准復校，校方也著手在大華中學，新建雙語小學校舍。

大華雙語小學去年8月底開學，短短8個月時間，師生參加校外兒童文學、口說藝術競賽及英語比賽，展現優異的成績表現。除中、英文雙語教學，更統整自然生態、童軍技能、挑戰冒險等領域，開發了獨有的探索教育課程。