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時隔40年 大華小學金字銜重現光彩

2018-04-14 18:07聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市楊梅區私立大華中小學，今天舉辦創校56周年校慶及園遊會，同時舉行小學部新建校舍揭牌典禮。大華中學有高中、國中部及幼兒園，獨缺小學部，105年申請復校，去年8月陸續招生。新建大華雙語小學新建校舍，今在地方仕紳及貴賓見證下，風風光光落成啟用。

大華中小學董事長方海龍表示，小學部獲准復校後，大華中小學已成為南桃園地區，從幼兒園到小學、國中、高中部，貫徹12年國教的完全中學。校方會盡心辦學，以敦品勵學的校訓，揭牌儀式校方特別選用，40年前吳興街校門一模一樣的書法字體，重現大華小學金字銜牌光彩。

早在民國51年，大華小學就在台北市吳興街成立，但因故停辦。大華中學遷校桃園楊梅陽光山林社區後，環境清幽、視野遼闊，校方即積極向教育部申請大華小學復校，終在民國105正式獲准復校，校方也著手在大華中學，新建雙語小學校舍。

大華雙語小學去年8月底開學，短短8個月時間，師生參加校外兒童文學、口說藝術競賽及英語比賽，展現優異的成績表現。除中、英文雙語教學，更統整自然生態、童軍技能、挑戰冒險等領域，開發了獨有的探索教育課程。

目前大華雙語小學，一到四年級共有4班，51名學生，採小班制教學。家長對校方寫作、朗讀等課程，提升孩子語言表達能力，以及生態課程很受到學生歡迎。今年小一新生登記，除楊梅地區報名踴躍，不紡中壢、桃園區家長，也慕名前來為孩子爭取就讀的機會。

桃園市楊梅區私立大華中小學，今天56周年校慶及雙語小學部揭牌儀式。記者張弘昌／攝...
桃園市楊梅區私立大華中小學，今天56周年校慶及雙語小學部揭牌儀式。記者張弘昌／攝影
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桃園市楊梅區私立大華中小學，今天56周年校慶，舉辦小學部揭牌儀式，校方特地選用4...
桃園市楊梅區私立大華中小學，今天56周年校慶，舉辦小學部揭牌儀式，校方特地選用40年前吳興街校門，一模一樣的書法字體，重現大華小學金字銜牌光彩。記者張弘昌／攝影
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桃園市楊梅區私立大華中小學，今天56周年校慶，舉辦小學部揭牌儀式，校方特地選用4...
桃園市楊梅區私立大華中小學，今天56周年校慶，舉辦小學部揭牌儀式，校方特地選用40年前吳興街校門，一模一樣的書法字體，重現大華小學金字銜牌光彩。記者張弘昌／攝影
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幼兒園教育部自然生態

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