苗栗復刻60年前鐵馬進香 車隊長征345公里

2018-04-14 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗市公所復刻60年前的鐵馬進香文化，今天舉辦盛大的鐵馬進香活動，350名老少鐵馬騎士清晨6點40分從苗栗市天后宮出發往北港朝天宮，在媽祖護神車的引導下，展開往返長達345公里的長征，車隊出發後在市區街道形成長龍，場面壯觀。

五、六十年前苗栗地區曾出現組隊騎單車到北港朝天宮進香的熱潮，當年信眾戴白帽、穿白衣白褲，來回跋涉三百多公里，這股媽祖婆的鐵馬進香的熱潮直到機車及大眾運輸盛行後才消退，但在老一輩居民

記憶中，當年鐵馬進香可說是人生精彩難忘的一段時光，苗栗市公所去年底開始籌畫推出「復刻版」白衫軍鐵馬進香活動，一開放報名，300多個名額就被秒殺。

兩天一夜的鐵馬進香活動今天登場，清晨6點請神祈福儀式完成後，苗栗天后宮「二媽」由市長邱炳坤、朝天宮董事長蔡咏锝護駕上電動三輪車打造的媽祖車，準備帶領大批鐵馬騎士出發。

參加這次鐵馬進香活動的各地車隊多達54隊，車友共350人，多數是在地鄉親，其中男性265人、女性85人；最年長的是甲子車隊84歲的廖昶堯，最年輕的是12歲小六學童紀冠廷，大家有志一同參與這次進香盛會。

邱炳坤表示，市公所重現60年前苗栗地區民眾組隊騎單車到北港進香的盛況和熱情，時隔一甲子，現在的進香道路、條件比當年好很多，但路況卻比以前複雜，因此沿線都請當地警察單位協助交通維持。

蔡咏锝表示，規模這麼大的鐵馬進香隊伍到朝天宮進香是多年來的首例，希望這項活動能繼續擴大，吸引更多車友參加。