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苗栗復刻60年前鐵馬進香 車隊長征345公里

2018-04-14 09:50聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗市公所復刻60年前的鐵馬進香文化，今天舉辦盛大的鐵馬進香活動，350名老少鐵馬騎士清晨6點40分從苗栗市天后宮出發往北港朝天宮，在媽祖護神車的引導下，展開往返長達345公里的長征，車隊出發後在市區街道形成長龍，場面壯觀。

五、六十年前苗栗地區曾出現組隊騎單車到北港朝天宮進香的熱潮，當年信眾戴白帽、穿白衣白褲，來回跋涉三百多公里，這股媽祖婆的鐵馬進香的熱潮直到機車及大眾運輸盛行後才消退，但在老一輩居民

記憶中，當年鐵馬進香可說是人生精彩難忘的一段時光，苗栗市公所去年底開始籌畫推出「復刻版」白衫軍鐵馬進香活動，一開放報名，300多個名額就被秒殺。

兩天一夜的鐵馬進香活動今天登場，清晨6點請神祈福儀式完成後，苗栗天后宮「二媽」由市長邱炳坤、朝天宮董事長蔡咏锝護駕上電動三輪車打造的媽祖車，準備帶領大批鐵馬騎士出發。

參加這次鐵馬進香活動的各地車隊多達54隊，車友共350人，多數是在地鄉親，其中男性265人、女性85人；最年長的是甲子車隊84歲的廖昶堯，最年輕的是12歲小六學童紀冠廷，大家有志一同參與這次進香盛會。

邱炳坤表示，市公所重現60年前苗栗地區民眾組隊騎單車到北港進香的盛況和熱情，時隔一甲子，現在的進香道路、條件比當年好很多，但路況卻比以前複雜，因此沿線都請當地警察單位協助交通維持。

蔡咏锝表示，規模這麼大的鐵馬進香隊伍到朝天宮進香是多年來的首例，希望這項活動能繼續擴大，吸引更多車友參加。

清晨6點40分在號角、汽笛齊鳴聲中，車隊分三波浩浩蕩蕩出發，沿中正路、至公路接台六線、台一線公路往海線方向前行，沿途共設有11處補給站，此行途經苗栗、台中、彰化、雲林，預計下午5點抵北港朝天宮進香團拜，明天下午6點前依原路線返回。

苗栗市長邱炳坤(右二)、頭份市長徐定禎(左一)等人清晨領軍出發。記者胡蓬生／攝影
苗栗市長邱炳坤(右二)、頭份市長徐定禎(左一)等人清晨領軍出發。記者胡蓬生／攝影
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苗栗市天后宮二媽由市長邱炳坤(左二)等人護駕上「媽祖車」。記者胡蓬生／攝影
苗栗市天后宮二媽由市長邱炳坤(左二)等人護駕上「媽祖車」。記者胡蓬生／攝影
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媽祖護神車由電動三輪車改裝，引導車隊前行。記者胡蓬生／攝影
媽祖護神車由電動三輪車改裝，引導車隊前行。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣長徐耀昌在鐵馬車隊出發前也到場致意祝福。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌在鐵馬車隊出發前也到場致意祝福。記者胡蓬生／攝影
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最年輕的參加者是12歲的紀冠廷(左)，他和父親紀坤杉一起參加這次鐵馬進香。記者胡...
最年輕的參加者是12歲的紀冠廷(左)，他和父親紀坤杉一起參加這次鐵馬進香。記者胡蓬生／攝影
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參加鐵馬進香活動最年長的是84歲的廖昶堯(右)，81歲的謝長裕(左)年輕時曾兩度...
參加鐵馬進香活動最年長的是84歲的廖昶堯(右)，81歲的謝長裕(左)年輕時曾兩度騎車到北港進香，這次將重溫舊夢。記者胡蓬生／攝影
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鐵馬進香車隊上午浩浩蕩蕩出發，在苗栗市區形成長龍。記者胡蓬生／攝影
鐵馬進香車隊上午浩浩蕩蕩出發，在苗栗市區形成長龍。記者胡蓬生／攝影
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鐵馬進香車隊上午浩浩蕩蕩出發。記者胡蓬生／攝影
鐵馬進香車隊上午浩浩蕩蕩出發。記者胡蓬生／攝影
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鐵馬進香車隊共350名老少騎士參加。記者胡蓬生／攝影
鐵馬進香車隊共350名老少騎士參加。記者胡蓬生／攝影
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鐵馬進香車隊上午浩浩蕩蕩出發。記者胡蓬生／攝影
鐵馬進香車隊上午浩浩蕩蕩出發。記者胡蓬生／攝影
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北港朝天宮媽祖邱炳坤

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