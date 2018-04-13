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大甲媽起駕了！上萬信徒塞爆廟埕 展開9天8夜遶境行程

長期尿尿不順 檢查攝護腺...竟發現惡性腫瘤

2018-04-13 23:34聯合報 記者許政榆╱即時報導

70歲的戴先生因為長期排尿不順，飽受困擾，在家屬陪同下，前往衛生福利部桃園醫院就診，接受攝護腺刮除手術，切下來的攝護腺組織經化驗後，竟然發現惡性腫瘤，進而轉介至門診安排「達文西機器人系統攝護腺根治性手術」，術後戴先生恢復良好，順利康復出院。

桃園醫院院長鄭舜平表示，2017年12月，桃醫引進達文西機器人系統，成為首家部立醫院能執行達文西機器人手術的醫院。目前已成功完成多例攝護腺根治性手術、腎臟腫瘤部分切除術，亦象徵桃園醫院朝向醫學中心邁進。

桃園醫院泌尿科主任莊恒彰表示，攝護腺刮除手術，多用於治療良性攝護腺增生，目的是移除攝護腺中心部位的良性組織，留下一部分位處邊緣的組織和外面的包膜，刮除手術可透過傳統電刀、雷射來進行；惡性腫瘤治療則要使用根治性手術，將攝護腺整個腺體、外側包膜、骨盆腔淋巴結一併切除，目前根除手術多以機器人系統來施行。

莊恒彰指出，早期根治性手術，要在腹部切開約15公分的傷口來進行，失血量時常超過1000c.c.。1992年美國施行第一例腹腔鏡根治性攝護腺切除術，與傳統開腹手術相比無明顯優勢，而且手術技術困難度非常高，在泌尿科微創手術界一直是公認最難的手術之一，國內只有少數醫師有能力執行此類手術。

2000年達文西機器人在美國批准使用，同年德國首次報導以機器人系統執行根治性攝護腺切除術。莊恒彰表示，應用達文西機器人手術系統可以將高難度的手術技巧簡單化，幫助醫師更有效率的執行困難手術，和傳統手術相比能達到同樣的治療效果，減少手術中的出血量，在術後控尿及性功能的恢復，更有明顯的優勢。

70歲戴先生（左3）接受部立桃園醫院泌尿科主任莊恒彰（中）建議，進行達文西機器人...
70歲戴先生（左3）接受部立桃園醫院泌尿科主任莊恒彰（中）建議，進行達文西機器人系統攝護腺根治性手術，術後恢復良好，院方特地舉行重生會，包括副院長陳瑞昌（右1）、院長鄭舜平（右2）亞洲泌尿外科掌舵者顧問醫師邱文祥（右3）出席。記者許政榆／攝影
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長期飽受攝護腺腫瘤之苦的70歲戴先生，開心與衛福部桃園醫院主治醫師泌尿科主任莊恒...
長期飽受攝護腺腫瘤之苦的70歲戴先生，開心與衛福部桃園醫院主治醫師泌尿科主任莊恒彰合影。記者許政榆／攝影
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微創手術達文西腫瘤

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