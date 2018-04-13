長期尿尿不順 檢查攝護腺...竟發現惡性腫瘤

2018-04-13 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



70歲的戴先生因為長期排尿不順，飽受困擾，在家屬陪同下，前往衛生福利部桃園醫院就診，接受攝護腺刮除手術，切下來的攝護腺組織經化驗後，竟然發現惡性腫瘤，進而轉介至門診安排「達文西機器人系統攝護腺根治性手術」，術後戴先生恢復良好，順利康復出院。

桃園醫院院長鄭舜平表示，2017年12月，桃醫引進達文西機器人系統，成為首家部立醫院能執行達文西機器人手術的醫院。目前已成功完成多例攝護腺根治性手術、腎臟腫瘤部分切除術，亦象徵桃園醫院朝向醫學中心邁進。

桃園醫院泌尿科主任莊恒彰表示，攝護腺刮除手術，多用於治療良性攝護腺增生，目的是移除攝護腺中心部位的良性組織，留下一部分位處邊緣的組織和外面的包膜，刮除手術可透過傳統電刀、雷射來進行；惡性腫瘤治療則要使用根治性手術，將攝護腺整個腺體、外側包膜、骨盆腔淋巴結一併切除，目前根除手術多以機器人系統來施行。

莊恒彰指出，早期根治性手術，要在腹部切開約15公分的傷口來進行，失血量時常超過1000c.c.。1992年美國施行第一例腹腔鏡根治性攝護腺切除術，與傳統開腹手術相比無明顯優勢，而且手術技術困難度非常高，在泌尿科微創手術界一直是公認最難的手術之一，國內只有少數醫師有能力執行此類手術。