別白種樹！植樹節更名護樹節？專家：後續養護更重要

2018-04-13 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



每年植樹節，各機關都會舉辦植樹活動，但近年來，民間呼籲將植樹節改為「護樹節」的聲浪不斷，希望在源源不絕的植樹中，能做好養護照顧，才是真正的永續種樹。

新竹縣府、林業試驗所、台灣高鐵、花王(台灣)、梧桐環境整合基金會等今天辦理「帶小樹苗去旅行」活動，並揭露「竹北食物森林願景模型」，並在「食物森林示範區」種下上百顆樹苗，未來將會有300多坪的食物森林，並啟動為期3年的「負責任植樹」長期計畫，示範可永續的種樹模式。

環保團體梧桐基金會經理陳仁真表示，負責任的植樹態度應該是「正確植樹、後續養護」，並以「食物森林」的概念，從軟性的角度鼓勵民眾持續養護樹木。因此，活動現場除了送樹苗，也請林試所的樹木專家也開設行動樹木教室，提供領苗者正確的植樹和養護態度。

陳仁真指出，種樹也要選對樹種、以原生種為主，較能適應在地環境氣候。再來，種的時候得記得移除樹苗根部的盆子或塑膠袋，不少人會連同黑色塑膠苗袋一起種，反而讓樹苗的根部無法發展，容易死亡或倒塌。

環保局長黃士漢表示，為了讓樹苗能妥善成長，環保局在一個月前開始養土，回收的家戶廚餘和枯枝落葉製作有機肥，填充在預先挖好的樹穴，確保樹苗種下後有充足的養分。