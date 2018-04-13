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收容所滿載！苗栗縣首次暫停管制捕捉犬貓2周

2018-04-13 12:40聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣生態保育教育中心（動物收容所）去年8月啟用，半年來，認養趕不及捕捉數量，犬貓幾近滿載，苗栗縣政府動物保護防疫所首次暫停管制捕捉犬貓2周，並籲請民眾多多認養。

苗栗縣動物收容所犬貓認養率，前年66%、去年71%，但今年認養率急轉直下，1月捕捉70隻，認養45隻；2月捕捉66隻，認養22隻；3月捕助68隻，認養26隻，僅約2成5到4成，去年8月啟用生態保育教育中心犬舍滿載120隻，目前91隻，貓舍滿載20隻，收容11隻。

苗栗縣動物保護防疫所長張俊義擔心，收容犬貓零安樂死政策，民眾認為犬貓在收容所可以獲得終養，影響認養意願，預留調配空間，4月10日至4月23日防所暫停管制捕捉，救援、認養等任務持正常。

動防所多管齊下，提高收容犬貓認養率，苗栗縣動物保護防疫所甚至網路行銷，幫犬貓拍照PO到臉書「苗栗縣動物保護防疫所」粉絲專頁，感性喊話「毛小孩找家希望成為您家庭一分子」，請幫牠們找到一個家，從牠們眼中看到那麼專注的眼神，、「米克斯有多好，只要養1隻就知道」。

苗栗縣動防所為減少犬貓收容壓力，目前苗栗縣生態保育教育中心2、3期工程施工中，到動防所特別花時間逐一幫收容犬貓拍照，上傳臉書「苗栗縣動物保護防疫所」粉絲專頁，張俊義說，希望網友分享，增加牠們被看見的機會，包括犬貓的編號、性別，及個性「親人活潑」、「小怕生」等資料全都露，提供有意認養人參考。

此外，動防所每周二、周四下午3點到下午6點，分別在動防所門口廣場及竹南頭份運動公園，辦理犬貓免費送養活動，另搭配各項活動「巡迴送養」，並與竹南鎮「毛小孩寵物工坊」合作，設置愛心送養小站，將來還會持續擴大合作寵物店。

苗栗縣動物收容所地址在苗栗縣銅鑼鄉朝陽村6鄰朝北55-1號，周二到周四上午9點到中午12點、下午1點到4點，周五、周六上午9點到12點開放，開放時間可電洽037-558228。

動防所並醒認養犬貓須知，包括檢具身分證，必須做絕育、植入晶片、施打狂犬病疫苗，之後每年定期1次，此外，自備牽繩或提籠，一旦完成認養不可退，審慎考慮後再將犬貓帶出籠舍，避免重複帶出，產生緊張與焦慮。

苗栗縣動物收容所收容犬貓幾近滿載，苗栗縣政府動物保護防疫所公告暫停管制捕捉犬貓2...
苗栗縣動物收容所收容犬貓幾近滿載，苗栗縣政府動物保護防疫所公告暫停管制捕捉犬貓2周。記者范榮達／攝影
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苗栗縣動物保護防疫所幫收容犬貓拍照，PO上網行銷吸引認養。圖／擷自臉書「苗栗縣動...
苗栗縣動物保護防疫所幫收容犬貓拍照，PO上網行銷吸引認養。圖／擷自臉書「苗栗縣動物保護防疫所」粉絲專頁
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苗栗縣動物收容所收容啟用半年，目前犬貓幾近滿載。記者范榮達／攝影
苗栗縣動物收容所收容啟用半年，目前犬貓幾近滿載。記者范榮達／攝影
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認養動物收容所生態保育

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