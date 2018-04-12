竹科三期重啟開發 冠軍農夫憂「農民生計恐怕毀了」

2018-04-12 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣今年重啟園區三期計畫，計畫內容含住商區、產業專用區等，遭到在地部分農民反對，曾獲十大經典好米的冠軍農夫莊正燈更不捨，竹東二重、三重的農地無汙染、水質佳，已有口碑，「開發後，農民生計恐怕就毀了！」

這塊區域被納入竹科三期的特定區計畫範圍內，未來土地使用主要目標為「支援高科技產業發展的衛星基地」，並朝向科技生產與生活機能並重的方式發展。

竹東鎮雜糧產銷第一班有一百多位成員，2015年榮獲全國優良農業產銷班，班長莊正燈獲得十大經典好米的冠軍農夫，他聽到重啟徵收案，不解皺眉說「這麼好的農地要被毀滅，反而要做住宅區，何苦呢？」

莊正燈說，他們的米去年送去德國，632項農藥歐盟標準全部零檢出，是全台第一個送往歐洲檢驗的農戶，獲得消費者認同，此塊農地取甲級水質，且採無毒耕作，沒有工業和住宅污染，是西部很珍貴的農地，

他直批，此案已30多年，時空背景不同，把良田拿去種房子，但周邊空屋率高，懷疑根本是炒地皮。

產銷班成員、元沛農坊創辦人許又仁批評，開發將污染上游水源，恐會影響民生用水，更直指此案重啟後，至今仍未環評。

他表示，政府徵收良田種房、蓋工廠，一但開發農業就毀了，大家在乎的不是徵收多少地，而是「沒有人想吃工廠旁的稻米」，呼籲政府要有眼光，保護乾淨的水源、農田，不排除將繼續抗議，讓外界聽到農民的聲音。

新竹縣府國際發展處處長陳偉志回應，有農民想要保留農地，縣府規畫以客家農業休閒專區來保留，未來將會進行環評，並設立汙水處理，爭取專管將水源拉到取水口以下，不會排放到頭前溪，能保障民生與農業的水源品質。

陳偉志說，因北部地區缺乏產業用地，以前規畫案以住宅、商業區居多，這次住宅區140公頃調整為80公頃，產業區則從40公頃增加到80公頃，再次強調「產業區離客家休閒專用區有一定距離，至少700公尺遠」。