親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

快去看臉書存你什麼個資！紐時科技記者3大發現

台大醫、北一女都受害 變態色狼偷拍女廁4年還分類收藏

中壢天晟醫院日照為長者戴智慧手環 管控跌倒風險

2018-04-12 19:42聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市中壢天晟醫院長照莊毓民副院長神經內科醫師表示，跌倒引起的身體傷害，重則骨折或頭部外傷，會增加罹病率和死亡率，有些長輩因有跌倒經驗而害怕再跌倒，會自我限制行動，導致功能和活動能力逐漸喪失。

老年人跌倒所造成的傷害，除了身體的疼痛不適，增加家屬照顧壓力，更會引起病人與家屬造成生心靈上負擔。若能在老人跌倒前，找到跌倒前的徵兆，讓跌倒前就獲得防護，降低跌倒所產生的危害。

莊毓民說，臺灣目前尚無日照中心導入此智慧手環給長輩配帶使用，天晟醫院附設日照中心經三個月使用，發現長者午睡起床後最容易跌倒，巴金森氏症候群長者整日處於易跌倒狀態，長者如因泌尿疾病，在廁所如廁時間過長、次數過多也容易有跌倒風險，智慧手環導入後有助於評估跌倒風險，若長輩為跌倒高風險者，日照中心提供有效預防長輩跌到的照顧，減低跌倒的發生。

除此之外此智慧手環與其他手環不同，可以按壓求救，當危急時第一時間就能得到協助，也同時兼具紀錄長者活動量，並以此為根據，來制定客製化的照護計畫。這些資料有助於擬定對長輩的照顧計畫與風險控制，讓長輩享受健康快樂的金色晚年。

中壢天晟醫院指出，衛福部國健署統計104年事故傷害是十大死因第6位，老人事故傷害死亡原因第一是交通事故，第二為老人跌倒(落)。102年國民健康訪問調查發現，根據65歲以上老人自述過去一年跌倒比率為16.5%，跌傷且有就醫者比率為8%。

衛福部過去統計老人自述曾跌倒的比率為16.5%，就醫謹8%。圖／中壢天晟醫提供
衛福部過去統計老人自述曾跌倒的比率為16.5%，就醫謹8%。圖／中壢天晟醫提供
分享
智慧手環具有按壓求救功能。記者鄭國樑／攝影
智慧手環具有按壓求救功能。記者鄭國樑／攝影
分享
中壢天晟醫院副院長莊毓民利用智慧型手環評估老人跌倒的風險。記者鄭國樑／攝影
中壢天晟醫院副院長莊毓民利用智慧型手環評估老人跌倒的風險。記者鄭國樑／攝影
分享

廁所長照衛福部

相關新聞

桃觀旅局臉書發文僅8人讚 議員諷：早安文都有3千讚

2018-04-12 12:04

竹市將軍村工程 發現疑日治時期防空掩體

2018-04-12 13:02

桃市110家露營區全非法 議員怒批市府立法牛步化

2018-04-12 19:41

堅硬中帶柔情 鄭階和石雕作品展竹縣登場

2018-04-12 18:56

苗擬訂石虎保育自治條例 石虎棲地開發需諮詢專家

2018-04-12 18:21

竹檢擺猴子笑騎腳踏車裝置藝術 網友：毛毛的

2018-04-12 18:04

民進黨中壢黨內初選 政二代「小周董」搶第一

2018-04-12 16:25

桃園農博免洗餐具爆量 環團：公部門應帶頭禁用

2018-04-12 14:46

打卡新熱點 咖啡店請變形金剛當門神

2018-04-12 14:23

桃園樂托邦國際音樂節擾民 秘書長：以後不會再辦了

2018-04-12 13:59

媽媽桃將上市 桃市推認購做公益

2018-04-12 13:29

變形金剛夯 咖啡店設擬真金剛模型成打卡新熱點

2018-04-12 11:19

被虧市長當里長在做 鄭文燦：需求無分大小

2018-04-12 10:34

北部畜牧業緊縮 廚餘朝發電另闢新路

2018-04-12 10:26

桃市成立低碳環教中心 催生環教場所

2018-04-12 00:40

終止圓樓委外經營契約 苗縣府提告被駁回

2018-04-12 00:29

清潔招標空窗期 客家圓樓環境4天變髒

2018-04-12 00:27

科學園區設管條例待修 3個月給交代

2018-04-12 00:23

售地跳票、屋蓋一半… 竹科配租戶抗議

2018-04-12 00:19

憂影響孩子...桃園夾娃娃機飆13倍 地稅局要查

2018-04-11 23:33

苗縣暴紅景點客家圓樓髒亂不堪 居民跳腳遊客搖頭

2018-04-11 21:22

台灣科慕公司團協優於勞基法 鄭文燦讚：特休假很有人性

2018-04-11 18:33

百名配租戶拉白布條 抗議竹科管理局配售跳票

2018-04-11 15:08

桃園停車格自主開單擴大試辦 但多數民眾不知此政策

2018-04-11 14:51

石門橄欖球 訓導處皮孩子 球場衝鋒陷陣

2018-04-11 14:29

這個冠軍盃 石門國中橄欖球隊等30年

2018-04-11 14:26

竹南拖吊場5月啟用 鎖定竹南頭份加強違停拖吊

2018-04-11 14:25

桃園青年租金加碼！月領4千、戶數不設限

2018-04-11 12:00

民進黨桃園區議員初選 練昱廷、謝瑞明出局

2018-04-11 11:45

藥丸膠囊可變成手環胸針 新銳藝術展顛覆想像

2018-04-11 08:06
看更多

熱門文章

影／嚇！曾文水庫缺水 竟變綠色大草原

2018-04-12 07:55

「美魔女級公僕」 嘉市文化局長新人選是林青萍

2018-04-11 22:51

這次玩真的？ 大甲媽進香彰化將嚴格取締違法施放煙火

2018-04-12 11:47

墾丁梅花鹿深夜成群衝出馬路 民眾憂「天災預警？」

2018-04-12 10:14

每月虧本六十萬堅持賣1元水餃 老闆：行善不分對象

2018-04-12 15:01

預測台灣14級大地震失準 末日預言家「王老師」病逝

2018-04-12 15:48

吃飯配靈車加哀樂 火葬場美食內行的才知

2018-04-12 10:25

遭議員飆罵三字經 林洲民：民代不應對人罵「趕羚羊」

2018-04-11 21:04

大甲媽祖遶境進香明晚起駕 警方公布交通管制措施

2018-04-12 08:54

憂影響孩子...桃園夾娃娃機飆13倍 地稅局要查

2018-04-11 23:33

吳音寧去留 柯：我不是她長官

2018-04-11 23:16

苗縣暴紅景點客家圓樓髒亂不堪 居民跳腳遊客搖頭

2018-04-11 21:22

北捷民汐線說明會 東湖支線存廢居民險吵起來

2018-04-11 22:57

吳秉叡看板剛卸下 藍議員幫侯「卡位」按讚

2018-04-12 15:51

高雄誠品大統和平店5月收攤 9個月連關3店

2018-04-12 15:10

海淡廠破管停水 澎湖7500戶停22小時

2018-04-11 22:06

高雄黃線捷運轉乘站增至19站 輕軌二階明年底全線舖軌

2018-04-12 10:41

王世堅批世大運周年慶 柯文哲反譏後道歉

2018-04-11 23:52

台南七股死亡偽虎鯨 肚子有待消化大魚

2018-04-12 16:12

基隆河轉紫紅 百吉紙器辯：員工清洗不慎流出

2018-04-12 15:20

逾200年出土「大腳磚」當建材 台南這廟添傳奇將辦尋根

2018-04-12 11:35

內湖大港墘公園第一階段完工啟用

2018-04-12 12:13

影/新北烏來福山部落旅遊 林慶台吟唱古調迎訪客

2018-04-12 15:43

桃觀旅局臉書發文僅8人讚 議員諷：早安文都有3千讚

2018-04-12 12:04

屏大無人商店開張 這家店賣的是誠實與愛心

2018-04-12 16:41

說不出口的病 姊陪愛滋弟走完最後1哩路

2018-04-12 15:13

變形金剛夯 咖啡店設擬真金剛模型成打卡新熱點

2018-04-12 11:19

被虧市長當里長在做 鄭文燦：需求無分大小

2018-04-12 10:34

捷運民汐線二期 「高架化」意見兩極

2018-04-11 23:39

影／熱音鼓手變科技青農 翻轉傳統農業

2018-04-12 07:29

一人搞定千頃地 農二代科技種田

2018-04-11 23:19

蒜頭糖廠建設砸上億 議員憂債留子孫

2018-04-11 23:03

櫻花果結實累累 汐止民眾採果樂

2018-04-11 20:57

小朋友種10倍超級大蘿蔔 比自己身體大！

2018-04-12 11:38

大甲媽祖遶境 台中環保局送出四千組不鏽鋼碗筷

2018-04-12 10:53

南投縣議會建議中央：中興新村交給縣府吧

2018-04-12 12:24

轉型莊園飯店 高雄圓山大改建

2018-04-11 23:13

象鼻岩新網紅、花生岩好逼真 民眾爭摸好事會「發生」

2018-04-12 17:47

影／雷神索爾發飆？台東外海昨4小時雷電光雕秀

2018-04-12 11:36

台北傳統市場節周六登場 首見甜點大戰

2018-04-11 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top