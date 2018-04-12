中壢天晟醫院日照為長者戴智慧手環 管控跌倒風險

2018-04-12 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市中壢天晟醫院長照莊毓民副院長神經內科醫師表示，跌倒引起的身體傷害，重則骨折或頭部外傷，會增加罹病率和死亡率，有些長輩因有跌倒經驗而害怕再跌倒，會自我限制行動，導致功能和活動能力逐漸喪失。

老年人跌倒所造成的傷害，除了身體的疼痛不適，增加家屬照顧壓力，更會引起病人與家屬造成生心靈上負擔。若能在老人跌倒前，找到跌倒前的徵兆，讓跌倒前就獲得防護，降低跌倒所產生的危害。

莊毓民說，臺灣目前尚無日照中心導入此智慧手環給長輩配帶使用，天晟醫院附設日照中心經三個月使用，發現長者午睡起床後最容易跌倒，巴金森氏症候群長者整日處於易跌倒狀態，長者如因泌尿疾病，在廁所如廁時間過長、次數過多也容易有跌倒風險，智慧手環導入後有助於評估跌倒風險，若長輩為跌倒高風險者，日照中心提供有效預防長輩跌到的照顧，減低跌倒的發生。

除此之外此智慧手環與其他手環不同，可以按壓求救，當危急時第一時間就能得到協助，也同時兼具紀錄長者活動量，並以此為根據，來制定客製化的照護計畫。這些資料有助於擬定對長輩的照顧計畫與風險控制，讓長輩享受健康快樂的金色晚年。