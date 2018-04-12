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桃市110家露營區全非法 議員怒批市府立法牛步化

2018-04-12 19:41聯合報 記者許政榆╱即時報導

露營已成為台灣民眾休閒的主流活動，近年來全台露營區如雨後春筍般出現。今天市議員於議會質詢，指出桃園市110家露營區全部不合法，卻因為無專責法令管理，導致露營區品質良莠不齊，民眾旅遊的安全疑慮無保障，觀光旅遊局回應，目前市府和中央協調，除揭露安全露營地圖保障民眾安全，也提供露營場所一條活路，而非死路。

今天上午桃園市議會進行觀光旅遊局工作報告，包括市議員謝彰文、劉茂群、楊朝偉、黃景熙、許清順、林俐玲、黃婉如、林政賢、楊朝偉、梁為超、陳治文等人皆關心非法露營區問題。

市議員謝彰文指出，根據國內最大營地資料庫「露營窩」最新統計，全台分為北區、中區、南區、東區、離島等五區，共有營地1730處。106年4月底桃園市就有93處，截至107年4月中，位於桃園市轄內的露營區有110處，增加了17處。

謝彰文表示，露營區分部於復興區90家，其餘有大溪、龍潭、楊梅、新屋、蘆竹等，相同點是全部不合格，但卻無專責法令可管「立法牛步化」；楊朝偉認為，講了7個會期都沒結果，是否中央地方互踢皮球；劉茂群則批，現在市府以輔導取代開罰，不重視人民生命安全，要求市府違規「該罰就要罰」。

觀旅局長楊勝評表示，受限現有土地管理法規，全國幾乎沒有私有合法露營地，桃園市內110處露營地亦非法，在中央修法前，考量露營民眾安全，先行建置安全地圖，公開安全露營地資訊，並同時針對違反基本安全原則的露營地優先輔導，並持續監控大規模開發，避免增加非法露營地。

楊勝評表示，目前內政部也考量適度放寬土管規定，交通部觀光局也研擬「露營場管理要點草案」，作為未來業者合法後，全國統一的管理辦法。

桃園市多處野外私人露營區常吸引許多民眾親子前往露營，但根據市府觀旅局調查卻都屬未...
桃園市多處野外私人露營區常吸引許多民眾親子前往露營，但根據市府觀旅局調查卻都屬未依土地使用的不合格露營區。 記者曾增勳／攝影
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