苗擬訂石虎保育自治條例 石虎棲地開發需諮詢專家

2018-04-12 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



苗栗縣府法規小組今天審查通過石虎保育自治條例草案，將劃設石虎棲地，縣府各單位在棲地內興辦公共工程開發面積逾1公頃或道路長度逾1公里，應在規畫初期諮詢石虎保育專家，採取友善環境工法，草案將送縣務會議討論並經縣議會通過後公告實施。

縣府農業處指出，苗栗縣是瀕臨絕種保育類野生動物石虎的重要棲地，學者研究全台石虎數量可能不到5百隻，苗栗數量占超過6成，任何與石虎族群及棲地相關的開發、活動都攸關石虎的存續，因此制定石虎保育自治條例保護棲地刻不容緩。

條例中明訂縣府應於野生動物重要棲息環境或野生動物保護區外劃設石虎棲地，農業處指出，將參照林務局委託學者專家所做的重要石虎棲地保育評析劃設石虎棲地，調查顯示縣內最大區塊的石虎棲地為通霄、三義、銅鑼、大湖與卓蘭這一區塊，也是目前最大面積相連的石虎棲地，因石虎會遷徙活動，也會隨時視新的調查結果調整劃設。

縣府各單位在石虎棲地興辦公共工程開發面積超過1公頃或道路長度超過1公里，都必須在規畫初期諮詢石虎生態保育專家，透過此機制充分了解工程開發對石虎影響的程度，作成是否需要迴避、減量或其他生態補償設施等周延規畫，採取友善環工法降低對石虎的衝擊，其他興辦事業申請人若要比照，縣府將予輔導及表揚。